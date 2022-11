nepszava.hu;

ellenzék;feljelentés;Mohács;dokumentumok;OLAF-vizsgálat;EU-pályázatok;

2022-11-28 22:06:00

Korrupciógyanús uniós pályázatokat vizsgál az OLAF Mohácson

A történelmi város ellenzéki képviselői feljelentését a magyar hatóságok negligálták, az uniós hivatal viszont nem, ami Pávkovics Gábor fideszes polgármester szerint viszont „túlzás”.

Uniós pénzek szabálytalan kifizetésének gyanúja miatt vizsgálatot indított a mohácsi önkormányzatnál az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) – írja az atv.hu, hozzátéve, hogy az eljárást a helyi ellenzék kezdeményezte. A Baranya megyei város ellenzéki képviselői feltételezése szerint több pályázatnál is korrupció történhetett, ezért először a magyar hatóságokhoz fordultak, de a nyomozó hatóságok „nem találtak kivetnivalót” a konkrétan egyelőre meg nem nevezett ügyekben.

A Mohácson működő ellenzéki VAN egyesület szerint „nem kevés pénzről van szó”, de hogy mennyiről az az ATV Híradó riportjából sem derült ki. Az viszont igen, hogy az OLAF az ellenzéki politikusok bejelentésére vizsgálódik. Azt már Schwarcz-Kiefer Patrik, a Baranya Megyei Közgyűlés jobbikos képviselője mondta el, hogy a gyanújuk szerint „itt emberek duplán, triplán ki lettek fizetve EU-támogatások terhére”.

Mohács fideszes polgármestere, Pávkovics Gábor szerint viszont „az ellenzék túlzásokba esett és az és OLAF emberei egyébként is alig tekintettek bele az aktákba”. A vizsgálat tényét elismerte, de, mint hangsúlyozta, „nem csak az önkormányzatot hanem az irányitó hatóságokat is vizsgálták az OLAF nyomozói, akik az államkincstárnál is látogatást tettek”. Mohácson az öt legnagyobb uniós pályázat aktáit kérte el és vizsgálta a hivatal az elmúlt hetekben, de a jelentés várhatóan csak jövőre készül el.

A Népszava is írt arról korábban, hogy Mohácson a 2019-es választáson fideszes ellenfele halála miatt egyedül induló MSZP-s Csorbai Ferenc lett a polgármester, de a képviselő-testületben a kormánypártok szerezték meg a többséget. A testület feloszlatásával egy évvel később, időközi választáson már Pávkovics nyert.