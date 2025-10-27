Az Egyesült Államok fontos külkapcsolatainak árthat a szigorúan titkos Pentagon-dokumentumok kiszivárogtatása

Legalábbis ettől tartanak amerikai tisztségviselők. Az amerikai igazságügyi minisztérium vizsgálatot indított az ügyben, az ukrán elnökhöz közeli egyik forrás a CNN-nek azt mondta, Ukrajna kénytelen volt változtatni hadtervein az offenzívára vonatkozó iratok kiszivárgása miatt. A dokumentumokból kiderül, hogy az amerikai fél szövetségesei (Ukrajna, Izrael és Dél-Korea) után is kémkedik (amin nem teljesen meglepő, mégis, érthető módon, a kapcsolatoknak nem tesz jót). Előkerül egy olyan dokumentum is, amelyben úgy vélekednek, nyomást lehet gyakorolni Izraelre úgy, hogy élet kioltására is alkalmas katonai segélyt küldjön Ukrajnának.