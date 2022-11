Doros Judit;Vas András;Králik Emese;

energia;válság;önkormányzatok;

2022-11-29 12:45:00

Kirúgáshullám nincs, szigor van az energiaárakkal küzdő önkormányzatoknál

Az önkormányzatok többsége a sokszorosára növekedett kiadások ellenére sem szüntet meg álláshelyeket, ugyanakkor szigorú HR-intézkedéseket hoznak: nem töltenek be az üres pozíciókat, máshol adnak feladatot a dolgozónak, nem veszik fel a próbaidősöket – derült ki országos körkérdésünk nyomán.

– A városvezetés elkötelezett amellett, hogy a jelenlegi helyzetben is elsődleges a dolgozói bérek kifizetése, valamint a takarékossági intézkedések meghozatala és betartása mellett megtartható legyen az eddigi önkormányzati munkaerő állomány – felelte megkeresésünkre a siófoki önkormányzat, mely kijelentette: változatlan létszámmal látják el a feladatokat, s nem került sor elbocsátásra az energiaválság miatt.

Balassagyarmaton sem akarnak senkit elküldeni az önkormányzattól, illetve a városi cégektől és intézményektől. Csach Gábor fideszes polgármester lapunkat úgy tájékoztatta, összesen nagyjából 400 főt foglalkoztat a város, s a foglalkoztatás kapcsán mindössze két intézkedést hozott a képviselő-testület egyhangú döntéssel, azaz az ellenzéki képviselők támogatásával: létszámstopot léptettek életbe, illetve az üres állások betöltése, illetve január 1-től a nyugdíjas foglalkoztatás csak egyedi polgármesteri hozzájárulással történhet.

Szombathelyen a takarékossági program egyik alappillére, hogy önkormányzat, a városi cégek vagy intézmények dolgozói nem veszíthetik el állásukat a megszorítások miatt. Cserében viszont több intézményt összevontak, hogy a lehető legkevesebb négyzetméteren a lehető legtöbb feladatot tudják elvégezni, így spórolva az energiával.

- Ajkán az önkormányzatnál és az önkormányzati cégeknél nem volt és nem is lesz létszámleépítés – válaszolta kérdéseinkre a városháza. – Ezzel párhuzamosan radikálisan csökkentettük az energiafelhasználást, emellett segítséget kértünk és kaptunk a helyi gazdasági társaságoktól is: a cégek, melyek tehették, bizonyos összeget utaltak a város alapítványának, így segítve a nehéz gazdasági helyzetben a munkahelyek megőrzését is.

Egerben, Debrecenben és Szolnokon sem bocsátottak el eddig dolgozókat önkormányzati intézményekből az energiaválság miatt. Az több városban előfordult, hogy intézményeket vontak össze egy-egy telephelyre, s így takarékoskodtak a rezsivel. Szolnokon teljes bezárásról igazából csak a színház esetében lehet beszélni – tudtuk meg a polgármesteri hivatal sajtóosztályán –, ott a színészek kapják a fizetésüket, s később lejátszanak minden darabot. A többi intézményüknél több megoldás létezik az otthoni munkavégzéstől a másik intézményben végzett munkáig. A Véső úti strand dolgozói például most a SZIVEM elnevezésű program keretben felújított orvosi rendelők, óvodák, önkormányzati tulajdonú lakóépületek átadás és visszaköltözés előtti takarításánál segédkeznek. Összességében az alföldi városban néhány tucat olyan emberről van szó, akiket másik munkahelyre kellett időlegesen átirányítani, a többiek a takarékossági intézkedések mellett is tudják végezni munkájukat, csak előfordul, hogy ezt home office-ban teszik.

Cegléden az önkormányzatnál, annak intézményeinél, gazdasági társaságainál a próbaidejüket töltő alkalmazottak szerződése megszűnik, továbbá 2023 április 15-ig, ha az nem veszélyezteti a cég működését, „zárolják” a betöltetlen álláshelyeket, közölte Szokolai Attila sajtóreferens. Kecskemén, Martfűn és Békéscsabán fel sem merült a létszámleépítés ötlete, írták az önkormányzatok.

Hódmezővásárhelyen viszont a városháza 148 dolgozójából december 1-jétől hatnak mondanak fel. Közülük ketten a munka törvénykönyve hatálya alá tartoznak, négyen köztisztviselők. A számok a közgyűlés soros ülésén hangoztak el. Arról, hogy szeptemberben több, mint 30 emberrel csökkent az önkormányzat dolgozói létszáma, Márki-Zay Péter polgármester beszélt egy lakossági fórumon. A kora őszi adatokba az önkormányzati cégeknél történt elbocsátásokat is beleszámolták, tudta meg a Népszava. A létszámleépítéssel, valamint az energiatakarékossági intézkedésekkel együtt évi 400 millió forintot takarít meg a város, közölte lapunkkal az önkormányzat munkatársa. A Csongrád-Csanád megyei városban a megszűnő álláshelyekhez tartozó feladatokat a megmaradó állomány látja majd el, tájékoztatott Csirák Dalma sajtóreferens.

Makón a múzeumból egy ember biztosan, a Hagymaház kávézójából ketten, a fürdőből legalább húszan veszítették, vagy veszítik el hamarosan a munkájukat, tudta meg lapun Mucsi Tamás önkormányzati képviselőtől. Utóbbi létesítményben az egyszerűsített foglakoztatással dolgozókat nem alkalmazzák tovább. A politikus úgy tudja, további leépítések is várhatók. Miskolcon október elején jelentették be, hogy határozatlan ideig bezárják a város által működtetett Miskolctapolca-Barlangfürdőt, a Selyemréti Strandfürdőt és az Ellipsum Élményfürdőt is, s kormányhivatalnak 110 fős csoportos létszámleépítésről tettek bejelentést. Később a helyi turisztikai vállalkozók összefogásával sikerült újranyitni a barlangfürdőt, így a tervezett elbocsátások kisebb mértékűek lettek: a városháza sajtóosztály lapunkat úgy tájékoztatta, hogy végül ötvenegyen kapták meg a felmondásukat. Az önkormányzat igyekszik legtöbbjüket a saját – közlekedéssel, városrendészettel, köztisztasággal – foglalkozó cégénél elhelyezni, de „külsős” munkaadók is jelezték, hogy felvennének embereket az elbocsátottak közül