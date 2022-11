nepszava.hu;

üzemanyagárak;hiánycikk;üzemanyagok;benzinkutak;ársapka;

2022-11-28 22:38:00

Már a Mol több benzinkútján is hiánycikké vált az üzemanyag

Miközben a piaci benzinár szerdán féléves mélyponton lesz, ársapkásból egyre kevesebb helyen lehet tankolni.

A Mol minden ötödik benzinkútján volt az elmúlt napokban üzemanyaghiány, amikor nem lehetett tankolni 95-ös benzint, de előfordult hogy dízelt sem – számolt be az egyre aggasztóbb helyzetről az rtl.hu, ahogy szombaton arról adtak hírt, hogy a Shell benzinkútjainál is gyakran ez a helyzet, amellett, hogy a 95-ös benzinből legfeljebb 20 ezer forintért, a dízelből pedig 50 ezer forintért lehet tankolni alkalmanként. Bujdos Eszter, a holtankoljak.hu szakértője szerint már a nagy töltőállomásokra is csak korlátozottan szállít a Mol, ugyanis ezek a kutak havi bontásban kapnak üzemanyagot, és ha a havi kvóta elfogy, akkor a következő hónap elsejéig nincs szállítás.

Az RTL Híradó stábja a fővárosban és vidéken is talált olyan kutakat, ahol nem lehetett ársapkás, literenkénti 480 forintos üzemanyagot vásárolni. Grád Ottó, az Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint hozzá kell szokni ehhez a helyzethez, amíg tart a rögzített ár. Ahogyan arról lapunk is beszámolt, a Miniszterelnökségen az ATV-vel azt közölték, hogy január elsejétől csak feltételekkel tudják fenntartani az ársapkákat.

Mindeközben ismét hatalmasat esnek szerdától a piaci üzemanyagárak, a benzin esetében ez féléves mélypontot jelent majd, utoljára május elején került ennyibe. A Portfolio cikke szerint a beszerzési árat tekintve a benzin bruttó 11 forinttal kerül majd kevesebbe, a gázolaj pedig bruttó 13 forinttal lesz olcsóbb. Bár a kutak eltérő módon érvényesítik az árváltozásokat, a 95-ös benzin ára a hét közepétől 627 forint/liter, a gázolajé pedig 692 forint/liter lesz.