Doros Judit

2022-12-01 06:30:00

Aggályos a debreceni gigaberuházás, de azt mondják, politikai öngyilkosság szembemenni a gőzhengerrel

Szakértők szerint a gyár napi vízhasználata 40 ezer köbméter lesz, annyi, amennyit a 200 ezres lélekszámú Debrecen naponta fogyaszt.

A kínai Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) november 28-án beadta a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatalhoz a Debrecen déli határában felépítendő akkumulátorgyára összevont környezet-hatásvizsgálati kérelmét – ez is kiderült egy szerdai mikepércsi közmeghallgatáson.

A kínai cég – mint arról többször írtunk – 3000 milliárd forintból 220 hektáros területen tervezi felépíteni a gyárat. Mikepércs fideszes polgármestere, Tímár Zoltán bevezetőjében kormánypárti településvezetőhöz képest meglehetősen éles hangon beszélt a tervezett fejlesztésről. Nyilván nem függetlenül attól, hogy az esetleges káros hatásokat a déli ipari parki övezethez legközelebb eső lakóterületként a 3500 lelkes Mikepércs fogja leginkább elszenvedni. Tímár kifogásolta, hogy a falut senki nem kereste meg a beruházással kapcsolatban és semmilyen döntéselőkészítésbe nem vonták be őket. Közölte: szoros figyelemmel fogják követni a kormányhivatal engedélyezési eljárását, s ha bármilyen kifogás merülne fel, akkor megtámadják az engedélyt, s bírósághoz fordulnak. Azt kérte a helyiektől, ne pártszempontok alapján ítéljék meg a beruházást, bár ahogy fogalmazott, neki is egyfajta „politikai öngyilkosság szembemenni az gőzhengerrel”.

Egy helyben élő biológus azt mondta, szakértők szerint a gyár napi vízhasználata 40 ezer köbméter lesz, annyi, amennyit a 200 ezres lélekszámú Debrecen naponta fogyaszt. Pécskay Zoltán a vállalkozásfejlesztésért felelős EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetője szerint az építkezés akár már jövő nyáron elkezdődhet, s az a tapasztalat – Németországban már működik egy CATL-akkumulátorgyár –, hogy három évvel később be is indul a gyár. A helyiek azt kérték: erdősávval, és a talajt, a vizet, a légszennyezést és a zajt vizsgáló monitoring rendszerrel érjék el, hogy ha már mindenképp meg kell épülnie a gyárnak, a lehető legkevesebb környezeti terhelést szenvedjenek el az itt lakók. Felszólalt Fábián István vegyész-kémikus, a Debreceni Egyetem volt rektora is, azt kifogásolva: nem lehet tudni, hogy a kínai cég milyen technológiát használ, emiatt erősen kifogásolható a kormány elköteleződése a beruházás mellett. Varga Zoltán debreceni DK-s országgyűlési képviselő szerint elképesztő, hogy a hatalmas gyárnak még semmilyen engedélye nincs, de már nyár óta folynak a régészeti feltárások a tervezett helyszínen..

Beszédes, hogy a település meghívása ellenére sem Szilágyi Balázs, a kínai cég kormányzati kapcsolatokért felelős vezetője, sem Rácz Róbert megyei főispán nem jelent meg személyesen, Papp László debreceni polgármester pedig a vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó önkormányzati cég ügyvezetőjét küldte maga helyett az eseményre.