P. L.;

üzemanyag;hiány;MOL;kormánypropaganda;

2022-12-06 15:33:00

Teljesen kiürült a benzinkutak negyede, a Mol szerint is kritikus a helyzet

Mindeközben a kormányzati propagandában már meg is találták a felelőst: a Molt.

Soha nem ürült ki annyi benzinkút a Molnál, mint az elmúlt napokban, a töltőállomásaik negyedében volt teljes leürülés - írta a magyar olajtársaság közleményében Bacsa György, a vállalat stratégiai ügyvezető igazgatója. Mindeközben hatalmas a forgalom, a benzin esetében a normális piaci szint kétszerese, a dízelnél pedig közel a másfélszerese naponta.

A Mol stratégiai ügyvezető igazgatója az ellátási helyzetet „egyértelműen kritikusnak” nevezte, a kereslet az egekben, a fogyasztók készletezni kezdtek, pánikvásárlás indult - jelezték. A közlemény hozzátette:

Bacsa György azt is közölte, csak az import korábbi mennyisége jelenthetne megoldást a jelenlegi üzemanyaghiányra és logisztikai problémákra, azonban még ideális piaci környezetben is szükség lenne 2-3 hónapra ahhoz, hogy a hiányzó importot és a hozzá kapcsolódó logisztikát visszaépítsék. Saját csatornáikon keresztül már most sem tudják növelni a hazai készleteket, pedig a stratégiai igazgató szerint hónapok óta próbálják a kieső mennyiséget rendkívüli importtal pótolni. Bacsa György arra is panaszkodott, hogy a február 5-ével életbe lépő uniós szankció az eddigi legfőbb, pozsonyi importútvonalukat is elvágja.

Az igazgató a Kossuth rádió Déli krónika című műsorában azt is közölte, hogy a Mol a karbantartás után ugyan újraindította a százhalombattai Dunai Finomítót, de a teljes kapacitás elérése több hetes folyamat, egyik napról a másikra nem oldódnak meg az ellátási problémák.

Miközben az üzemanyaghiányt aligha lehet elválasztani az Orbán-kormány által erőltetett árstoptól, a kormányzati propagandában már meg is találták a felelőst: a Molt. Legalábbis az oroszpárti hírhamisítással vádolt Pesti Srácokon megjelent egy interjú „Ezért a Molnak felelnie kell!” felütéssel a korábban III/II-es múlttal is megvádolt Boros Imre korábbi PHARE-miniszterrel – akinek neve az orosz kémbanknak is titulált Nemzetközi Beruházási Bank irányításában is feltűnt – s azt közölte: „Nyilvánvaló, hogy árat akarnak emelni és el akarják töröltetni a 480 forintos ársapkát, ezért mindent elkövetnek fű alatt.” Szerinte az olajtársaság zsarolni próbál, továbbá „dezorganizálni” a magyar társadalmat, ami ellen a titkosszolgálatoknak és a kormánynak kell fellépnie. „Ne felejtsük el, hogy a Mol Karácsony Gergely kampányába is beszállt…” - állította Boros Imre az '50-es évek hangulatát idéző okfejtésben.