2022-12-07 16:57:00

Szijjártó és Salvini egyetértett abban, hogy elköltenek 45 millió eurót a trieszti kikötő előkészítésére

Itt vagyunk, kabát nélkül, mediterrán terülen – közölte szerda reggel Rómában készített Facebook-vidójában Szijjártó Péter. A magyar külgazdasági és külügyminszter bejelentkezésében arról számolt be, hogy az olasz kormány három tagjával, közük Matteo Salvini infrastruktúráért felelős miniszterelenök-helyettesel, ahogy mondta, „régi jó barátunkkal” tárgyal, de már azelőtt megszületett egy 45 mllió eurós megállapodás a trieszti kikötő fejlesztéséről.

Minderről a magyar külügy később közleményben számolt be úgy, mintha a tárgyaláson állapodtak volna meg a kormány által Triesztben vásárolt kikötőrész, illetve azegész kikötő fejlesztéséről, azonban annak részleteit Szijjártó ismertette. – Ez egy köszös magyar-olasz projekt, célunk, hogy a magyar vállalatok minél gyorsabban és zökkenőmentesebben tudjanak tengeri kijárthoz jutni exporrtevékenységük során, már 2026-tól. A kikötő, emelte ki a tárcavezető, 2,5 millió tonna áru mozgatására, közúti és vasúti szállítmányok fogadására lesz képes.

Októberben a 444 írt arról, hogy egyelőre csak látványterve van a trieszti magyar tengeri kikötőnek, aminek 32 hektáros területét még 2019 nyarán boltolta le a magyar kormány az olaszokkal 60 éves koncesszióban, 31 millió euróért.

Szijjártó Péter Matteo Salvinivel eszmét cserélt a migrációról is, és jól megdicsérte az illiberális olasz politikust, aki szerinte korábban belügyminiszterként „megtapasztalhatta, milyen következményei lehetnek annak, ha valaki a saját hazájának és Európa biztonságának a védelmét helyezi előtérbe a liberális képmutatás helyett”. Brüsszel is megkapta a magáét, mert szerint az unió „migrációt támogató politikája miatt immár emberéletek kerülnek veszélybe”. Végül a magyar diplomácia vezetője kötött egy másik megállapodást is az olasz űrügynökséggel, aminek alapján „űrkutatási és űripari tevékenységünket összehangoljuk” a dél-európai országéval.