Á. Z.;

Orbán-kormány;Magyarország;benzin;Európai Bizottság;vád;cáfolat;árstop;

2022-12-08 19:24:00

Olyat kapott az Orbán-kormány az Európai Bizottságtól, hogy Oroszország adja a másikat

Semmi értelmük az Orbán-kormány vádjainak „a szankciós benzinárról”. Már csak azért sem, mert ami az Oroszországot sújtó szankciókat illeti, újra kivételeznek Magyarországgal.

Semmi értelmük az Orbán-kormány érveinek, amelyek az Oroszország elleni EU-s szankciókat teszik felelőssé a magyarországi üzemanyaghiányért – írja a Euronews arról a brüsszeli sajtótájékoztatóról, amelyen az Európai Bizottság két szóvivője is cáfolta, hogy az EU-s intézményeknek közük lenne a magyarországi benzinárstop megszüntetéséhez.

A benzinárstop megszüntetéséről szóló kedd esti bejelentésében Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter „a brüsszeli szankciókra” és az Oroszországot sújtó, hétfőn életbe lépett EU-s kőolajszállítási tilalomra hárította a felelősséget azért, hogy az Orbán-kormány már nem tudja biztosítani a literenkénti 480 forintos árat.

Mivel Orbán Viktor ezután már „szankciós benzinárról” is írt, a Euronews a sajtótájékoztatón feltette a kérdést, okozhatnak-e zavart a szankciók úgy, hogy Magyarország felmentést kapott a hatályuk alól. Eric Mamer, a szóvivői szolgálat vezetője kétszer is jelezte, értelmetlennek tartja az Orbán-kormány érveit, a magyar kabinet egyszerűen csak bűnbakként használja az Európai Uniót.

Daniel Ferrie szóvivő ezután a részletekbe menően megmagyarázta, miért nem igaz, amit az Orbán-kormány állít. A hétfőn életbe lépett büntetőintézkedések értelmében az uniós országok nem vásárolhatnak tengeri szállítású orosz nyersolajat az EU és a G7 országai pedig megállapodtak egy közös büntetőintézkedésben, vagyis hogy az európai vállalatoknak harmadik fél számára tilos orosz olajterméket szállítani a hordónkénti 60 dolláros felső határ feletti árakon. Ami az elsőt illeti, Magyarország felmentést kapott a hatálya alól azzal, hogy a büntetőintézkedés csak tengeri szállítású orosz nyersolajat sújtja, a csővezetéken érkezőt nem. Ami a másodikat illeti, bár azt az Orbán-kormány is jóváhagyta, a december 5. óta hatályban lévő nyersolaj-eladási tilalom érinti ugyan Magyarországot, finomított orosz olajterméket 2023. február 5-ig még szabad vásárolni. – Az uniós szankciók semmiképpen nem érintik a magyarországi ellátást. Magyarország továbbra is importálhat finomított kőolajat például Szlovákiából - mondta erről Daniel Ferrie, aki a következő kérdésre megerősítette, ez vonatkozik a Molra és a saját pozsonyi finomítójában feldolgozott orosz nyersolajra is.