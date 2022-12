Batka Zoltán;

korrupció;javaslat;Transparency International Magyarország;Integritás Hatóság;Korrupcióellenes Munkacsoport;

2022-12-09 10:31:00

Nyilvánosan tesz javaslatot a Transparency International a Korrupcióellenes Munkacsoport működésére

A munkacsoport első ülését december 13-ra hívták össze.

Közzétette a Transparency International Magyarország (TI) a honlapján, hogy szerinte mire lenne szükség ahhoz, hogy eredményesen és érdemben tudjanak együttműködni a várhatóan december 13-án összeülő Korrupcióellenes Munkacsoportban (KM) a munkacsoportot vezető Integritás Hatóság (IH) elnökével és az állami szereplőkkel.

Mint ismeretes, a brüsszeli jogállami aggályok eloszlatására (és a befagyasztott magyar felzárkózási források megszerzésére) újraélesztett félig állami, félig civil szereplőkből álló KM-ba az ismert korrupcióellenes magyar civil szervezetek közül csak négy jelentkezett, azok is hosszas húzódozás után.

A vonakodás oka a KM üléseit elnöklő Integritás Hatóság létrehozásának átláthatatlansága, gyenge jogköre, az elnökség kinevezése körüli bizonytalanságok.

Ahogyan most, a civilek korábban sem láttak garanciát arra, hogy érdemi, szakmai munkát tudjanak ott végezni. Végül négy, ismert civil szervezet a K-monitor, a Transparency International Magyarország, az Átlátszó, és a Budapest Intézet beadta a pályázatát a munkacsoportba, ám többen nyilvánosan hangsúlyozták a fenntartásaikat, továbbá, hogy a pályázatuk nem jelenti azt, hogy szerintük megfelelő lenne az IH és a munkacsoport kialakítása.

A Transparency korábban leszögezte: amennyiben a munkacsoportba álcivilek is bekerülnek, illetve úgy látják, hogy ott nincs lehetőség érdemi szakmai munkára, vagy közben a kormányzat újabb, súlyos korrupciót elősegítő lépést tesz, úgy távoznak a testületből.

(Ahogy ez 2013-ban már megtörtént, a civilek azért hagyták ott az akkor Navracsics Tibor vezette Igazságügyminisztérium égisze alatt grundolt „antikorrupciós kerekasztalt”, mert a kormánytöbbség elfogadta az infotörvény módosítását, amivel ellehetetlenítette, hogy a civil szervezetek adatot kérhessenek állami, önkormányzati szervezetek közpénzköltéséről.)

A négy korrupcióellenes civil szervezet jelentkezésével elvileg működésképes lesz a munkacsoport, aminek az első ülését december 13-ra hívták össze. Ugyanakkor mint feltártuk, a civil tagok közé néhány szakmailag teljesen ismeretlen figura is bekerült, de olyan nevet is találtunk, akit finoman szólva is erősnek tűnő szálak kötik a NER, korrupciós ügyekben érintett gazdasági elitjéhez. A névleg és törvény szerint a korrupció ellen küzdő és átláthatóságot célul tűző Integritás Hatóság azóta sem volt hajlandó az érintettek önéletrajzát közzé tenni, ahogy a „fura” jelöltek sem akartak velünk kapcsolatba lépni.

(Biró Ferenc IH elnök a Telexnek adott interjúban most azt ígérte, hogy december 13. után ezt megpróbálja lehetővé tenni.)

A TI most nyilvánosságra hozott értékelése szerint a most, előzetesen rendelkezésükre bocsátott munkacsoport-ügyrend is számos területet hagy figyelmen kívül. Így szerintük az eddig látott ügyrend első olvasata nem szabályozza megfelelően a munkacsoport működésének a nyilvánosságát, a munkacsoport tagjainak a hozzáférését a feladataik ellátásához szükséges adatokhoz, nem tisztázott, hogy IH elnökön kívül a civil tagok is összehívhatják-e a munkacsoport ülését, vagy hogy a munkacsoportnak milyen jogosítványai vannak az IH működésével kapcsolatban, illetve két ülés között mi lesz a munkacsoport feladata. A TI többek között ezért javasolja, hogy

A részletes nyílt javaslat a Transparency International Magyarország honlapján olvasható