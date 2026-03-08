Égen-földön nem találni olyan I-Wind-típusú szélgenerátor-rendszert, amely a Kelei–Tóth családi cégháló egykori gyártó- és telepítőtevékenysége után a tulajdonosok elégedettségére termelné az „ingyenes” áramot. Ezzel szemben minden, általunk eddig fellelt berendezés csak bosszúságot és anyagi kárt okozott a megrendelőknek, a gazdasági nyomozóknak pedig feladatot. Az elmúlt tíz évet lefedő szélhámosság történetének az eddig látókörünkbe került mintegy kétszáz család anyagi veszteségén túl azért van kiemelt jelentősége, mert Kelei Zita őrtilosi polgármester személyében egy olyan közszereplő is érintett a csalássorozatban, aki a Fidesz–KDNP képviselőjelöltjeként kívánja elnyerni a választók bizalmát Dél-Somogyban.
Hoppon maradt, revansra vágyó, gátlástalan régiségkereskedő, Menyasszony Mici és rafinált svindlercsaládja, egy igazi ritkaságnak tűnő lóportré, valamint Beethoven István király című darabjának kézirata – mind belekeverednek Domokos Gábor legújabb, könyvsorozatnyitó regényének zűrös kalandjaiba. A forgatókönyvíróként széles körben ismert szerzőt ezúttal a napjainkban egyre „népszerűbb” szélhámosok történetei inspirálták. A nagy parádé – Kétszínűek kapcsán a régiségkereskedelemről, a svindlerek történetéről, és persze a forgatókönyvírás és a szépirodalom különbségeiről is beszélgettünk.
Sokszor a politikus fényképeit haszánlja fel tevékenységének népszerűsítésére, s volt, hogy még egyik bejegyzésének szövegét is ellopta.
Megtévesztett követőivel elhitette, hogy ő Jézus Krisztus reinkarnációja, s pénzt, ingatlanokat csalt ki tőlük. A férfi ellen nemrégiben emeltek vádat, letöltendő börtönt kérnek rá.
A büntetett előéletű férfi több helyről lopott is, televíziókat, kulcsokat vitt el.
Csaknem 180 millió forintot keresnek a korábban Polgár Galéria néven közismert Váci Kiállítóterem Kft.-n. A vállalkozás azonban időközben egy cégtemetőbe vándorolt, a felszámolási eljárás ott érte utol. Polgárék "Kaya Ibrahimja"azóta természetesen eltűnt, a követelés behajthatatlan. Az aukciós ház szinte zavartalanul működik tovább. A felszámoló semmilyen iratot nem kapott a cégtől.