2022-12-15 22:05:00

Életbe lép-e januártól a ferihegyi reptér utasaira kivetett XVIII. kerületi adó? – Megtámadták a rendeletet

Légiutasonként ezer forintot közösen kellene beszednie a földi kiszolgálóknak és a légifuvarozóknak. Az érintettek tiltakoznak, a Budapest Airport a fővárosi kormányhivatalahoz fordult.

Budapest XVIII. kerületének önkormányzata megadóztatja a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér utasait, egy novemberben a városrész képviselő-testülete által elfogadott és 2023. január 1-jétől életbe lépő rendelet szerint ezer forintot szedne be a légi közlekedést 18 év fölött igénybe vevők után – írja a Telex, megjegyezve, hogy a kiskorúak mellett a városrész, Pestszentlőrinc-Pestszentimre lakói is mentességet élveznének, mondván: „ők elszenvedik a légi közlekedés okozta zaj- és környezetszennyezést”. A települési adórendelet szerint az adó beszedése a légitársaságok és a földi kiszolgálók egyetemleges felelőssége, azaz nekik kell behajtaniuk a pénzt az utasokon, amit aztán az önkormányzat kasszáját gyarapítaná.

Az ügyben korábban a kerületet vezető DK-s polgármester nem szólalt meg, és a vg.hu november végi cikkében is csak az MSZP-s Kőrös Péter alpolgármester képviselő-testületi ülésen elhangzott nyilatkozatát idézte, amely szerint „a Pénzügyminisztériumban történt szakértői egyeztetés az ügyben, és nem találtak kivetnivalót” és szerinte kettős adóztatásról sem lehet szó, ugyanis a állam által korábban kivetett extraprofitadó alanya a légitársaság, a légiutasadó esetében pedig a magánszemély.

Az utasok egyelőre nem tiltakozhatnak, annál inkább a beszedési teherrel januártól sújtott cégek, szolgáltatók. Taner Sari, a Celebi, vagyis a hazai reptéren piacvezető, török földi kiszolgáló cég vezetője azt jelezte a Telexnek, hogy „Nincs lehetőségünk minden utastól pénzt beszedni a bejelentkezés vagy a beszállás során, nem szeretnénk ezzel foglalkozni”. A portál információi szerint a Budapest Airport a fővárosi kormányhivatalhoz fordult a légiutasadó-rendelet ügyében, „azonnali jogvédelemben részesítés iránti kérelemmel”. Azt remélik, hogy a hivatal még karácsony előtt lép, és a Kúria az év végéig, tehát még hatályba lépés előtt megsemmisíti a rendeletet.

Az érintettek nem csak a már említett kettős adóztatást vélelmezik a kerületi eljárás mögött, de szerintük technikailag is lehetetlen az adó beszedése, különösen úgy, hogy gyakran a társaságok nem is találkoznak az utasokkal, s hogyan ellenőrizhetnék le, ki kerületi lakos, ki nem. Az új adó bevezetését a Wizz Air is határozottan ellenzi, mert jogbizonytalanságot szül és visszavetheti a magyar légi közlekedési és turisztikai ágazatot.