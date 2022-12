Balassa Tamás;

fűtés;tűzifa;Bőszénfa;

2022-12-26 13:45:00

Isten hidege, ágfa melege – Ma már a falopásokat is a piac fűti, a válságot valóban megszenvedők nem tudják kifizetni a hatósági árat

Harmincezer forintos egységáron minden arra jogosult háztartás tíz köbméter tűzifát vásárolhat az állami erdészetektől. Az energiaválságot valóban megszenvedő családok, egyedülálló idősek ezt nem tudják kifizetni.

Ők az ügyeskedőkre, jobb esetben bennfentes ismerősökre vannak utalva, akik az erdészeti vágások után járva szervezik az ágfagyűjtést. Felütötte ez a fejét feketepiaci kivitelben is, már a falopásokat is a piac fűti. Eladásra lopnak. Ezt a gyengébb fűtőértékű portékát erdei köbönként 16 ezerért adták nemrég, manapság 22 ezerre húzta föl a kereslet. A rászorulók szociális tűzifára is számíthatnak, de az még mindig inkább szépségtapasz, mint szépség: a szezon ötödére, egy-másfél hóra ha elég. Utána a hideg következik. Isten hidege.

Zselici dombok közé ékelődő békés, nyurga völgyben fekszik Bőszénfa. Százhetvenöt család lakja. Az önkormányzat idei 47 köbméteres szociálistüzelő-keretét 23 háztartásnak utalták ki, de a dupláját is jó szívvel, a pazarlás legkisebb veszélye nélkül adhatták volna a szükséget szenvedőknek. Nyitrai István polgármester a két köbméteres családonkénti kiutalás kapcsán megemlékezik a 2013-as „nagy bőszénfai kontingensről”, amikor – írd és mondd – összesen kapott két köbmétert a település. Szinte csak kuglinként tudták volna szétosztani. A községvezetőben bujkált is a kisördög, hogy felajánlja a tételt az Országház fűtésére, de végül egyszerűen csak lemondott a lehetőségről, mivel a szállítással többe került volna a leves, mint a hús. És egy polgármester nem szállhat szembe a matekkal.

– Minden család minden gondját nem tudjuk a vállunkra venni, de aki próbál gondoskodni magáról és vásárol valamennyi fát, annak a szociális kerettel tudunk segíteni. Ha valaki nem vesz, nem takarékoskodik, nem szenvedi ki az árát, az bizony nagy bajba kerülhet – érvel Nyitrai István. Az viszont majdhogynem kizárt szerinte, hogy egy-egy kispénzű, egykeresetű háztartás egyszerre megvegyen 10-12 köbméternyi állami, kemény lombos fát, ami a szállítással és feldolgozással együtt akár 400-450 ezer forintba is kerülhet. Ennyivel jobb a gázfűtés: ott van átalány, vagyis előtakarékosság, amit fatüzelésnél csak spórolással lehet kiváltani.

„Itt van a kis fám”

Nehezen mozogva jön elénk az egyik rendezett portán Kiss Istvánné Gizi néni. A 79 éves asszony jó előre gondoskodott a tüzelőjéről. Négy köböt vett az önkormányzattól, amely saját erdővel büszkélkedhet, mert minden „visszautasíthatatlan vételi ajánlatnak” ellenállva nem tékozolta el annak idején; ebből 22 ezerért tudott vételezni köbönként. És vett öt köböt az úgynevezett gyűjtött fából, amit az erdészeti vágások után maradt darabokból szedhet össze a lakosság. Miután idősként nem tudott élni a lehetőséggel, a szervezett gyűjtésből vásárolt 16-17 ezerért, áfamentesen. Ez a szállítmány így mindennel együtt 100 ezer forintban állt meg, míg az állami faanyag kályha-kész állapota kétszer ennyit kóstál.

Ez is egy iparág, alkalmi, a kiválasztottak csinálhatják, beszélik a faluban.

Gizi nénit a megrakott fáskamra sem nyugtatja meg teljesen. – El nem tudnám elképzelni, hogy csak annyi fám van, amennyit az önkormányzattól kapok. A fiammal már megbeszéltem, hogy három köböt rendeljünk még, biztos, ami biztos. Ő vágja össze Stihllel, vett láncot rá. Még az a jó, hogy ilyenben segítenek, mert ha még arra is pénzt kellene költenem... – sóhajt. – Huszonötezer lesz köbje, plusz amennyiért a Gyuri kihozza. Január-februárra rendeltük. Ha a karácsonyt túléljük...

Az asszonynak150 ezer forint a nyugdíja. – Mire mindent kifizet az ember, marad is, meg nem is. Gyógyszerre nemigen költök, de rengeteget visznek műtétre, mivel három éve volt egy nagy balesetem, combnyaktörés. Rövidebb lett a lábam hat centivel – meséli. – De a kamráig azért még ki tudok menni, vagy a lányom tesz az ajtó elé egy-egy vödör fát. Itt a faház, itt van összerakva a kis fám – mutatja a járást Gizi néni a ház mögött, ahonnan már meredély emelkedik élesen a dombtető felé.

Lánya, Marika segít neki a ház körül. Nem messze lakik innen. Hatvan lesz februárban, már ő is eltemette az urát. Öt éve nyugdíjas, negyvenéves munkaviszony után. – 92 ezer a nyugdíjam, ebből 10-12 ezer a gyógyszerellátás. Trombózisos a lábam, vérhígítót szedek, a koleszterint is megzavarja a visszér. Gyomorgyógyszerem is van. Magas vérnyomásos is vagyok – sorolja a bajokat.

A fia külföldön, a lánya Szigetváron él. Sokat jár oda, így fűtenie is kevesebbet kell. – Megyek máma is az unokámra vigyázni, mert a lányom délután dolgozik. Maradhatnék is, ha a fűtés nem lenne, meg az állatok. Mindennap egy kicsit tüzelnem kell, hogy éjjel ne fagyjon el a rendszer. Este jól megrakom, cserépkályháról megy a központi. Reggel nincs ugyan 20 fok, meg 15 se mindig, de akkor ráfűtök. A házuk hőtartóképessége hagy maga után kívánnivalót. – Befúj a szél mindenhol. Sok elmegy pocsékba. Két éve tudtuk a felét beszigetelni. Pár év kell még a másik feléhez – számolgat Marika.

A korszerűtlen Kádár-kockák – ezekből áll az ország – rengeteg energiát égetnek el feleslegesen. – Az lett volna az igazi rezsicsökkentés, ha le lehetett volna szigetelni őket – mondja erről Nyitrai István. – Amikor mi megcsináltuk otthon, felére csökkent a faigényünk.

– Így is, hogy sokat vagyok távol, elfűtök 10-12 köböt egy-egy télbe’ – igazolja a szigeteléstechnikai érveket Marika, aki az áremelkedés ellen háztáji kertészkedéssel küzd. – A krumplin kívül mindent megtermelek a kiskertben. A fölső terciát már nem tudjuk használni a vadak végett.

A zselici állomány túlszaporodott. Nem jönnek a külföldi vadászok. A népnyelv errefelé úgy tartja: „Mi vetünk, a Sefag arat.”

Gizi néni odabent is körbevezet, hogy megmutassa a német öntöttvas-felépítésű Hoffmann-kályhát. – Öreg, de nagyon jó. Békebeli darab. Még a Hoffmann Feri bácsi boltos idejéből való. Mesél a tíz éves vízilabdázó és a 15 éves úszó unokájáról, és azokról az időkről, amikor a 20 kilométerre eső Kaposvárra járt dolgozni három műszakban a Villamos Berendezés és Készülék Művekhez, amit errefelé csak VBKM-ként ismernek. Nehéz idők voltak, busz is alig járt.

– Szomorú világ volt az a nyolc év – mondja. – Utána a fűrészüzemben dolgoztam. Az utolsó években a gömbanyag- és készanyag-felvételen. Ceruza-alapanyagot válogattuk a lapkázóban.

A templomba járás nehézségeiről mesél még, a lépcsőket nehezen vállalja be. Kifelé menet megdicsérjük a takaros portát. – Több kellene. Csak lenne hozzá erőm!

Fűrészgépen a fagyban

Erika 53 éves rokkantnyugdíjas. Alig múlt 30, amikor a műtétek után érkező egészségromlás miatt leszázalékolták. Egyedül él leromlott állapotú házában. Egy szem fia nemigen tud neki segíteni. 48 ezer forintja van egy hónapra. Fája csak annyi, amennyit a szociális keretből kapott. Jó, ha év végéig kihúzza. Tavaly gyűjtöttek neki tüzelőre. Egy kaposvári férfi szervezte az akciót.

– Fűrésztelepen dolgoztam. Fűrészgépen hidegben-fagyban, jeges-fagyos kesztyűben dolgoztunk nyolc órát. Tönkre is mentem bele – mesél a mozgóboltostól jövet, krumplival a kezében. – Odahaza sokszor 16-17 fok van. Nem túl biztató a helyzet. És minden tönkremegy. Most folyt el kétszáz köbméter vizem. Két napja tönkrement a tévém. Előtte a mosógép. Néha az embernek, főleg így ünnep előtt, sok minden megfordul a fejében az elkeseredettségtől. Nem látom a fényt.

Hasonló terhek tömegével jelentkeznek az önkormányzatoknál. Amelyek az egyén és a hozzátartozók után következnek a felelősségi sorban a civilek és – végső soron – a szociális válság küszöbén hátrahúzódó állam előtt.

Egyedül él a 79 éves Kapás Sándorné, Anna néni is. Élére kell állítania a forintokat. – Most hogy ilyen drága a tűzifa, meg hát minden a világon, nyolc köbbel kellett nekimennem a télnek – tárja ki a sufni ajtaját. – Tavaly még tizenkettőt vettem. Most hatot sikerült a 16 ezres, erdőn gyűjtött ágfából, és az önkormányzattól kaptam kettőt.

Létbizonytalanság

A palacsintasütést akasztjuk meg Zsigrai László és felesége, Erzsike otthonában. A 74 éves férfi közben a fatároló-rendszert igazgatja. Aprófát hasogat. Szemöldökén kötés. Egy elpattant fadarabban megbotlott a félhomályban, nekiesett a górénak. Csúnyán megsérült. Mivel bejött a zimankó, a tüzelés nem várhat.

– Szerencsénk volt, jó áron jutottunk fához – mutatja az akkurátus sufnisort László. – Tavasszal indítottam meg a faakciót. Összeszedtem a kis csapatot, és szedtünk fát. Tucat köböt kaptunk 220 ezerért. Kell is ennyi egy szezonra. Két cserépkályhával fűtünk. Az első szobákat falba építettel. Viszi a fát.

László bádogos mesterember volt, nyugdíja emeléssel 139 ezer forint, Erzsi néniné a fele. Kevés volt az éve. Dolgozott a somogyi építőipari vállalatnál, aztán a szüleit kellett ápolnia, mellette rendelőben takarított. Később évekig adták a NEFELA jégeső-elhárítási szolgálatot, állandó ügyeletben. Mobilon kapták a kódot. Éjjel, hajnalban, bármikor jöhetett a riasztás. – Amikor olyan jelzést érkezett Jugoszláviából, hogy vihar lesz, és be kell kapcsolni a jégoldót, akkor jeleztek. Mindig félálomban, de csináltuk, mert nagyon jól jött az a kis pénz – meséli Erzsike. A berendezés a mező közepén állt a házuk fölött, ahová szűk lépcső visz. Embert próbáló megközelíteni. – Amikor a férjemet megműtötték az egyik térdével, akkor még csináltam tovább, de amikor a másodikkal is, akkor felhagytunk vele. Ráadásul az egyetlen lányunk is meghalt 50 évesen, nyirokmirigy-daganatban. Nem bírtuk tovább.

A haragos égre már nincs ráhatásuk Zsigraiéknak. De azért néha feltekintenek rá, hiszen van egy unokájuk, 23 éves.

A polgármester, aki az önkormányzattal nemcsak télidőben, hanem egész évben próbálja megtartani a község rászorulóit, keserűen beszél az elszegényedő végek szűkülő lehetőségeiről. – Nem isszák el a pénzüket, nem bulizzák el a nyugdíjukat, mégis ilyen gondokkal küzdenek idős fejjel. És sokan küszködnek nehéz sorban – kopognak Nyitrai István polgármester szavai. – A megfelelő jövedelem volna a legjobb szociális háló. De ez sokaknak nem adatik meg. Nem itt kellene tartani 70-80 évesen – utal a szociális tűzifa karácsony előtti kiszámíthatatlanságára...