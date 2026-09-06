Megnyílt a K2, a Kieselbach Galéria új kiállítótere

Megnyitotta kapuit a Kieselbach Galéria új kiállítótere, a K2 – Kieselbach Kortárs. A két nyitókiállítás pedig izgalmas világokba invitál: Batykó Róbert tárlata a repülés és a mesterséges intelligencia univerzumába, míg az Új Színfolt című csoportos tárlat a színek birodalmába.