Megnyitotta kapuit a Kieselbach Galéria új kiállítótere, a K2 – Kieselbach Kortárs. A két nyitókiállítás pedig izgalmas világokba invitál: Batykó Róbert tárlata a repülés és a mesterséges intelligencia univerzumába, míg az Új Színfolt című csoportos tárlat a színek birodalmába.
Három interjút tartalmaz a 2022-ben elhunyt, nemzetközi hírű magyar festőművésszel a Bak Imre – Válaszok / Answers 1969–2020 című kötet, amelyet kedden mutattak be.
Izgalmas kortárs- és életműtárlatok várták 2023-ban a képzőművészet rajongóit, az állami múzeumok azonban hagytak hiányérzetet.
Formákból épülő életmű.
Elbúcsúztatták Bak Imre képzőművészt csütörtök este a budapesti acb Galériában.
Életének 83. évében, december 23-án elhunyt Bak Imre Kossuth-, és Herder-díjas festőművész
A Nemzet Művésze címmel kitüntetett Munkácsy Mihály-díjas, Kossuth- és Herder-díjas magyar festő 83 éves volt.