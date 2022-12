nepszava.hu;

korrupció;közoktatás;Orbán Balázs;

2022-12-28 12:27:00

Orbán Balázs a kirúgott tanárokról: Aki nem megy be a munkahelyére, el kell bocsátani, nem lehet mérlegelni

A miniszterelnök politikai igazgatója azt hangoztatta, a közoktatásban a leghangosabb kisebbségnek nincsenek érdemi javaslatai, csak az, hogy vesszen az Orbán-kormány.

Senki nem állítja, hogy Magyarország tökéletes ország. Amikor az uniós viták során antikorrupciós vagy átláthatóságot javító intézkedések kerültek szóba, nem alakultak ki érdekellentétek - jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója az Indexnek adott interjújában.

Orbán Balázs a kormányközeli portálnak nyilatkozva azt fejtegette, évekig kritizálták a magyar vagyonnyilatkozati rendszert, ezért módosítottak rajta, szinte szó szerint elfogadták az Európai Parlament rendszerét. Ezek után Brüsszelből ezt a rendszert kezdték el kritizálni, és azt mondták, hogy álljunk vissza a régire. Az ilyen agyament javaslatokon túl nem voltak elvi véleménykülönbségek: mi is átláthatóságot akarunk. Mi is csökkenteni akarjuk az egyszereplős közbeszerzések arányát - tette hozzá.

Véleménye szerint Brüsszelnek nagyon jót tenne egy Integritás Hatóság, érdemes lenne bevezetniük. Egy ponton lényegében korrupcióval vádolta meg Soros Györgyöt, amikor kijelentette, meg kell változtatni azt a „brüsszeli kéz kezet mos logikát”, ami egy olyan, a háttérben kialakult hálózat, amely a magánérdekek függvényében alakítja az uniós döntéshozatalt. (Alárcsak Orbán Viktor a karácsonyi interjújában, Orbán Balázs itt gálánsan megfeledkezik arról az tényről, hogy a vád szerint éppen Katar volt az, amelyik lefizette az EP egyik alelnökét, hogy az ország számára megfelelő döntések szülessenek - a szerk.)

Szóba került a közoktatás ügye is. Ezzel kapcsolatban azt mondta, ha ő tanár lenne, akkor nagyon örülne, hogy az ágazat a Belügyminisztériumhoz tartozik, mivel a nagy és sikeres rendszerátalakító és rendszer-megerősítő programok az elmúlt évtizedben a legtöbbször ehhez a tárcához kötődtek. A polgári engedetlenségben részt vevő tanárok elbocsátásával kapcsolatban azt mondta, szomorú eset, de nem lehet másképpen eljárni.

„Magyarországon mindenki szabadon elmondhatja a véleményét, szabadon sztrájkolhat, de ettől függetlenül a munkahelyre be kell menni, és a munkát el kell végezni. A törvények értelmében pedig azt, aki nem megy be a munkahelyére, el kell bocsátani, nem lehet mérlegelni. Szerintem ez a napnál is világosabb. Ezért remélem, hogy minél kevesebb ilyen esetre kerül sor a jövőben” - fogalmazott. Orbán Balázs úgy véli, Pintér Sándornak az a problémája, hogy a leghangosabb kisebbségnek nincs érdemi javaslata azonkívül, hogy „vesszen a kormány”. Arra a kérdésre kevesebb válasz érkezik, hogyan szeretnének jobb oktatást. Ennél konstruktívabb és a nyitott kapuk politikáját jobban képviselő testtartást nem lehet felvenni, mint amit a belügyminiszter felvett az ügyben - vélekedett.