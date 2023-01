Doros Judit;

2023-01-03

A szolidaritás mellett félelem is kíséri útjukon az oktatásért menetelőket

A PSZ alelnöke felidézte: Harsánynál egy hetvenéves nyugdíjas tanár száz Túró Rudival várta őket, de azt kérte, sehol ne említsék a nevét, mert a gyerekei is pedagógusok, s miatta megüthetik a bokájukat.

– így kezdte a beszélgetést Totyik Tamás a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) alelnöke kedden késő délután Egerben, a megyei könyvtárban azon a fórumon, ahová az oktatásért indított tudásmenet második harminc kilométerének megtétele után érkeztek. A „zarándokút” hétfőn reggel Miskolcról indult, hogy felhívja a társadalom figyelmét az oktatásban meglévő rendszerszintű problémákra.

A PSZ alelnöke felidézte: Heves megyében találkoztak olyan pedagógusokkal, akik attól rettegtek, hogy megszűnik a művészeti iskolák státusza, s végleg felzárkóztatási lehetőség nélkül maradnak a halmozottan hátrányos helyzetű diákok. Szavai szerint mindent elárul egy társadalomról, miként bánik a nehéz sorsú, hátrányokkal, fogyatékkal élő gyerekekkel, s az államnak nincs mire büszkének lennie ezen a téren.

– hangsúlyozta.

Magyarországon ma

– a jövőkutatók szerint ők a társadalom számára gyakorlatilag hasznavehetetlenek. Ez pedig az elhibázott oktatási rendszer hibája.

Gosztonyi Gábor a PSZ másik alelnöke felelevenítette: eddigi útjuk során a szolidaritás mellett a félelemmel is találkoztak. Első napjuk végén meghívták őket vacsorára, de a vendéglátós azt kérte, ne fedjék fel kilétét, mert akkor ellenőrzésekre számíthat. Harsánynál egy hetvenéves nyugdíjas tanár száz Túró Rudival várta őket, de szintén azt kérte, sehol ne említsék a nevét, mert a gyerekei is pedagógusok, s miatta megüthetik a bokájukat. Bükkábrányban egy egyházi iskolában tanító asszonytól egy védőszentet ábrázoló nyakláncot kaptak, de fényképet vele sem lehetett készíteni, mert tartott a megtorlástól. Mezőkövesden viszont akadt olyan tanár, aki elmondta: életében most először vállalta fel nyíltan, arccal a szimpátiáját, amikor csatlakozott a menethez – s követte őt a fideszes Tállai András „városában” közel ötven másik helybéli - mert úgy érzi, nincs hová hátrálni.

– mondta Totyik Tamás.

Az egri fórumon közel negyvenen vettek részt, köztük zömmel aktív helyi tanárok. Legtöbben arra panaszkodtak, hogy nem kapják meg a túlórapénzt, s sokszor olyan feladatot is kénytelenek ingyen elvállalni, mint hogy egy-egy iskolai buli után nekik kell takarítaniuk az osztálytermeket. Mások arról beszéltek:

De a legnagyobb problémának mindezek közepette mégiscsak azt tartják, hogy a gyerekek agyonterheltek a felesleges és rossz minőségű tananyaggal, emiatt egyre kevesebb tudással jönnek ki az iskolából, s lesznek közepes vagy alacsony képességű munkavállalók.