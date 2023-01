nepszava.hu;

2023-01-09 15:25:00

Késsel akart végezni egy férfi két rendőrrel, elsőfokon 17 év fegyházbüntetést kapott

A fellebbezések miatt nem jogerős ítélet szerint nem az egyenruhások személye, hanem egyenesen a hatóság volt „a terrorista jellegű” cselekmény célpontja. Az ügyészség életfogytig tartaná fogva a vádlottat.

Emberölés bűntettének kísérletében és hivatalos személy elleni erőszak bűntettében mondta ki bűnösnek a Budapest Környéki Törvényszék, és halmazati büntetésül 17 év fegyházban letöltendő szabadságvesztésre ítélte azt a férfit, aki csaknem három éve két, rendőrt sebesített meg egy szolgálati autóban. A bírósági portálon hétfőn közzétett, de január 6-án pénteken meghozott nem jogerős ítéletben tíz évre a közügyektől is eltiltották a vádlottat.

Az ügyészség vádiratában előre kitervelten, hivatalos személy és több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete és más bűncselekmény miatt emelt vádat a férfi ellen, akinek egy másik ügyben – bűnügyi felügyelet hatálya alatt – 2020. január 23-án a férfinak meg kellett volna jelennie a Budakörnyéki Járásbíróságon az elmeállapota megfigyelése tárgyában tartott ülésen.

Csakhogy a vádlott nem akart bíróságra menni, ezért elhatározta, hogy megöli az őt kísérő rendőröket, majd megszökik. A tárgyalás napján felhívta a 112-es segélyhívószámot és valótlanul azt állította, hogy megsérült a válla, ezért rendőröket kért, hogy kórházba szállítsák, majd egy kést és nagyobb mennyiségű készpénzt vett magához. Amikor a járőrök kiérkeztek a vádlott otthonához, egy mentő kórházba szállította. Onnan két rendőr egy szolgálati autóba ültette a férfit, hogy hazavigyék, és vállsérülése miatt meg sem bilincselték.

Útközben a férfi az ablaknak szorította a mellette ülő rendőrnőt, akit késével megszúrt. A másik rendőr, aki az autót vezette, társa segítségére sietett, és le akarta fogni a támadót, ám az őt is megsebesítette, többször megvágta, sőt egyikük fegyverét is megpróbálta elvenni. Terve végül nem sikerült, s a kocsiból kiszállva, – ahogy arról a Népszava is beszámolt, Erdőkertesen – megfékezték, majd a hívott erősítés segítségével megbilincselték a késelőt. Mindkét egyenruhás nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, ám az őket ért szúrások akár életveszélyt, halálos sérüléseket is okozhattak volna.

A döntés ellen az ügyész súlyosítás – életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása – miatt fellebbezett, míg a védelem enyhítés érdekében nyújtott be jogorvoslatot. A bíróság a letartóztatásban lévő vádlottal szembeni legszigorúbb kényszerintézkedést fenntartotta a másodfokú eljárás befejezéséig, a védelem ez ellen is fellebbezést nyújtott be, maga a vádlott az ítélethirdetésen, élve törvényes jogával, részt sem vett.