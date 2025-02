Szabadlábon a „horrorszülők”

Ítélet született a saját gyermekeikkel kegyetlenkedő szigetszentmiklósi szülők ügyében: a vádlottak a tárgyalás után szabadon távozhattak, mert a bíróság letöltöttnek tekinti a kirótt büntetést, ráadásul a szexuális abúzus büntette alól is felmentették őket. Az igazságügyi szakértő szerint nem történt szexuális bántalmazás, a meghallgatások során a gyerekek is többször visszakoztak, módosították vallomásaikat. Az ügyészség azonban a bűnösség megállapítását és börtönbüntetést kért a szülőkre. A jogerős ítélet is hamarosan megszülethet.