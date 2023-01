G.M.;

háború;

2023-01-14 16:33:00

Nyílt feszültség az orosz zsoldosok és a hadsereg között

Nemcsak Moszkva és Kijev, a nemzetközi közösség is napok óta a kelet-ukrajnai Szoledárban folyó harcokra figyel feszülten. Nem véletlenül, a városból több mint 200 km alagút vezet a sóbányákon keresztül, ami megnyitná az utat a stratégiai fontosságúnak tartott Bahmut városa felé az orosz csapatok előtt.

Szoledár és Bahmut bevétele talán már nem is stratégiai fontossága miatt lett kulcskérdés, hanem elsősorban azért, mert a hónapok óta kudarcot kudarcra halmozó orosz csapatoknak a teljes morális szétesés elkerülése és a háborúpárti orosz héják lecsillapítása miatt muszáj valami győzelmet felmutatniuk. Csakhogy a Szoledárért egy hónapja folyó harc mindenekelőtt a belső feszültséget hozta felszínre, a Jevgenyij Prigozsin által vezetett Wagner zsoldoscsapat és a reguláris hadsereg között. A harcokkal párhuzamosan pénteken is folytatódott a nyílt viszály. A Wagner csoport már szerdán bejelentette Szoledár bevételét, amit nem csak Kijev, hanem az orosz vezérkar megcáfolt. Pénteken viszont már a moszkvai védelmi minisztérium közleményben jelentette be, hogy „január 12-én este befejeződött Szoledár felszabadítása”, az orosz erők ellenőrzik a sóbányájáról is ismert tízezres városkát. Az ukrán vezérkar ezúttal is cáfolt, közölte, csapataik tartják állásaikat és jelentős veszteségeket okoznak az orosz erőknek.

Az orosz védelmi minisztérium közleményével egy időben a Wagner zsoldoscsoport Telegram csatornáján egy videót jelentetett meg, amelyben hangsúlyozza, hogy az orosz reguláris hadsereg nem vett részt a Szoledárért folyó harcokban, a város meghódítása kizárólagosan a zsoldoscsoport győzelme.

Eközben Oroszországban Vlagyimir Putyin elnök környezete megkezdte a 2024-es elnökválasztás előkészületeit, abból kiindulva, hogy az a kitűzött időpontban és a Kreml jelenlegi vezetőjének részvételével zajlik majd, számolt be a Kommerszant. Az orosz napilap úgy tudja, az elnöki adminisztráció képviselői Moszkvában a választási szakértőkkel kezdték meg az előzetes konzultációkat, egyelőre "ideológiai körvonalak" nélkül. A lap szerint a kampány „a nemzet "egységére" fog összpontosítani az ukrajnai orosz invázió közepette, vagyis az orosz szakértők és újságírók is elhúzódó háborúval számolnak. Oroszországban a következő elnökválasztásra várhatóan 2024. március 17-én kerül sor, a választási kampány pedig a tervek szerint 2023 decemberében kezdődik. Vlagyimir Putyin 2000 óta van hatalmon, de a 2020-ban elfogadott alkotmánymódosítások gyakorlatilag "eltörölték" Putyin eddigi négy elnöki ciklusát, így lehetővé vált, hogy további két hatéves mandátumra pályázzon.