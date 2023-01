Legalább öten meghaltak és 27-en megsebesültek a dnyiprói orosz puszításban

nepszava.hu;

2023-01-14 20:49:00

Egy kilencemeletes lakóház jelentős része leomlott az orosz rakétacsapástól. Ukrajna a világhoz fordul „a gonosz megállításáért” a szankciók kiterjesztéséért.

Még súlyosabb az az orosz megszállók által indított támadás az ukrán Dnyipro városa, a civil lakosság ellen: a drámai mérleg eddig öt halott és 27 sebesült, köztük hat gyermek – számolt be az újabb megdöbbentő puszításról a Sky News. Valentyin Reznicsenko regionális kormányzó elmondta, hogy a sérültek között hat gyerek van, és mindannyian kórházban vannak.

A helyszínen jelenleg is mentőcsapatok dolgoznak, és Borisz Filatov, a város polgármestere tragédiának nevezte a történteket, és maga is beáll akár egész éjjel a romok közé túlélőket keresni, menteni, hiszen sokan a törmelékek alá szorultak.

Eternal memory to all whose lives were taken by ???????? terror! The world must stop evil. Debris clearance in Dnipro continues. All services are working. We're fighting for every person, every life. We'll find everyone involved in terror. Everyone will bear responsibility. Utmost. pic.twitter.com/zG4rIF8nzC

Dmitro Kuleba Ukrajna külügyminisztere is a világ segítségét kértem és sürgette a legfejlettebb gazdasággal rendelkező országokat tömörítő G7-eket és az Európai Uniót az Oroszország elleni további szankciókat, amelyeket ők, megtámadott országként kérnek. Ezek célja világos, ugyanis a tömeges rakétázásoknak csak „tömeges szankciókkal” lehet véget vetni, az orosz „rakéta- és drónipart megölni”.

Each barrage of missiles further exhausts Russian stocks. However, they are still able to produce new ones. We can and must kill their missile and drone industry with a mass sanctions strike! I urge G7 and the EU to implement relevant sanctions proposed by Ukraine without delay. pic.twitter.com/jfg9ehiUe3