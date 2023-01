nepszava.hu;

hatósági ár;Nemzeti Agrárgazdasági Kamara;árstop;ársapka;

Az agrárkamara szerint is ki kellene vezetni az árstopot

Mindezt azért, hogy a magyar termékek pozíciója ne romoljon, valamint fennmaradjon a kereskedők és a termelők közi bizalmi kapcsolat.

A globális agrárgazdasági tendenciák alapján lassul az élelmiszerek árának növekedése, ami lehetőséget nyújthat az árstop kivezetésére, és az segítené a magyar pozíciók megtartását - kezdődik a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) szerdai közleménye.

Mint írják, már több éve elkezdődött világszerte és hazánkban a termelők, élelmiszer-előállítók inputköltségeinek, az élelmiszer-előállítás költségeinek drasztikus emelkedése, amit a kezdeti időszakban a fogyasztói árak nem követtek le. Már több éve elkezdődött világszerte és hazánkban a termelők, élelmiszer-előállítók inputköltségeinek, az élelmiszer-előállítás költségeinek drasztikus emelkedése, amit a kezdeti időszakban a fogyasztói árak nem követtek le.

A köztestület elnöke - aki egyben a Fidesz országgyűlési képviselője is - úgy látja, sajnálatos tendencia, hogy a kereskedelmi szereplők – az ársapka okozta veszteségek kompenzálására hivatkozva – azokban a szegmensekben is jelentősen növelték az import termékek behozatalát, ahol az elmúlt években komoly piaci pozíciót szereztek a magyar előállítók, termékek (pl. tejtermékek, húsáruk stb.). Ezt a kedvezőtlen folyamatot mihamarabb meg kell állítani Győrffy Balázs szerint.

Fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy közép és hosszú távon minden magyar fogyasztó érdeke, hogy ne nőjön az import termékeknek, a külföldi beszállítóknak való kitettség - ráadásul a külföldi importdömping alacsonyabb minőséget is jelent. Az élelmiszerárak – a magas előállítási költségek ellenére – a korábbi években jelentősen az európai átlag alatt voltak hazánkban, majd a 2022. évi emelkedéssel az átlag közelébe kerültek. Ugyanakkor a globális, illetve európai mezőgazdasági, élelmiszeripari tendenciák azt jelzik, hogy az agrár- és élelmiszertermékek árának emelkedése már a közeljövőben lassulhat.

- vélekedik a fideszes politikus.

A falusi kisboltok is rengeteget buknak a hatósági áras termékeken. Minap készült riportunkból többek közt az is kiderül, hogy a legfőbb gondot az jelenti, hogy drágábban kell adniuk, mint a beszerzési ár, emellett most már kétszer annyit kellene tartaniuk.