A parlament oldalán elérhető, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara átalakítását célzó törvénytervezet szerint egyebek mellett az agrárminiszter gyakorolná a kamara törvényességi felügyeletét. Az elképzelés további módosításokat is előrevetít a NAK működésében, ám egyes érdekképviseletek szerint ez édeskevés.
Az agrár-érdekképviselet elégedetlen a szaktárca intézkedéseivel, amiket eddig a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara átalakítása kapcsán tett. Mint mondják, a felelős tárca lépései meg sem közelítik azt, amit remélni lehetett.
A MOSZ szerint a Kamara megalakulásától kezdve nyíltan és egyértelműen politikai elköteleződést vállalt, feladva a köztestületektől elvárt függetlenséget.
Papp Zsolt hétfőn átvette az országgyűlési képviselői mandátumát.
Raskó György agrárközgazdász és -vállalkozó a magyar mezőgazdaság szenvedélyes reformere. Pontosabban az lenne, ha a kormányok beépítenék javaslatait a programjukba. De már az államszocialista rendszer is külföldre tessékelte, amikor kritizálta az ötéves tervet. Jelenleg meg hiába igazolja kutatásaival, eredményes vállalkozói tevékenységgel elképzelései helyességét, a politika rendre más, inkább hatalmi érdekeket szolgáló utakat választ. A jelenlegi agrárgazdasági kamara sem közvetíti az efféle reformelképzeléseket, mert vezetése a kormány bábja. Legalábbis Győrffy Balázs kényszerű lemondásáig az volt. De mi is a baj a magyar mezőgazdasággal?
A fideszes parlamenti képviselők alig egy hónapja módosították a kamarai törvényt, így mindenkinek fizetnie kell, aki akár évtizedekkel ezelőtt is, de felvett az agráriumhoz kapcsolódó tevékenységi kört.
Az agrárkamara behajtócéggel akarja bevasalni a vadásztársaságokon a vadkárt, a gazdálkodók szerint szinte lehetetlen hatékonyabban védekezniük a nagyvadak kártevései ellen. Van, aki szerint a vadkár nem évi 21 milliárd forint, ahogyan azt a hivatalos adatok mutatják, hanem ennél jóval több.
Bár Magyarországon egyre több a vadász, a vadak elszaporodtak és egyre nagyobb mezőgazdasági kárt okoznak. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara céget alapít, hogy bevasalja a pénzt a vadásztársaságoktól. Évente 21 milliárd forint kárról lehet szó, amelynek csak a töredékét, alig hárommilliárd forintot térítenek meg a vadásztársaságok a gazdálkodóknak.
Hazánk területének körülbelül felét, ötmillió hektárt használ az agrárium. Egyelőre nem sikerült megértenünk, mihez szeretne kezdeni a gazdatársadalom az „elszemtelenedő” – vetőmagot kiszedő, a termést megdézsmáló, már a lakott területekre is betelepedő – vetési varjakkal. Az agrárkamara nem segít, hogy közelebb jussunk a megfejtéshez. Egyrészt amiket állítanak, az ornitológus szerint nem helytálló. Másrészt költöző madárról beszélünk, ha a gazdák kérésére eltüntetnek egy hazai példányt, jön helyébe máshonnan két másik. Annyit mindenesetre leszűrtünk: a természet törvényei nem gazdasági érdekek szerint működnek, és nem lehet minden balhét Brüsszellel elvitetni.
Tiltakozik a hódmezővásárhelyi földadó kivetése ellen az agrárkamara. Apró szépséghiba: a testület alelnöke ugyanezt teszi városában polgármesterként.
A közös nyilatkozatot a Győrffy Balázs vezette agrárkamara adta ki, de a Jakab István elnökölte Magosz is aláírta.
Mindezt azért, hogy a magyar termékek pozíciója ne romoljon, valamint fennmaradjon a kereskedők és a termelők közi bizalmi kapcsolat.
A miniszterelnök az agrárkamara tanácskozásán azt fejtegette, hogy a kormány megállapodna az Európai Unióval, de ennek legfőbb akadálya a „baloldal”.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kibulizta, hogy mezőgazdasági munkákra felmentés kérhető.
A gazdák az engedély nélkül telepített gyümölcsültetvényeket szankciómentesen december 31-ig jelenthetik be, a határidő elmulasztása akár 20-50 ezer forintig terjedő bírsággal is járhat - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).
Jövő májustól állhat munkába az országos talajgenerátoros jégeső-elhárítási rendszer. A működtetője a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) lesz - jelentette be Győrffy Balázs, az agárkamara elnöke sajtótájékoztatón szerdán. A beruházás költsége 1,8 milliárd forint, amit az uniós hátterű Vidékfejlesztési Programból finanszíroznak.
Értesítés helyett pénzbehajtás, szolgáltatás nélkül - így értékeli az egyik kereskedelmi szövetség a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) lépését, amellyel több éves elmaradt tagdíjakat akar behajtani a magyar élelmiszer nagykereskedőktől. Éppen ezért az agrárkamarai törvényben felsorolt tevékenységi körök módosítását kéri a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség (MNKSZ), mert a szervezet álláspontja szerint az élelmiszer, az ital, és a dohányáru nagykereskedelme nem az agrárium, hanem a kereskedelem része.
A legnagyobb horderejű agrárkamarai feladat az őstermelői igazolványok cseréje volt tavaly - mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke kedden a köztestület évzáró, évindító sajtótájékoztatóján. Év végéig 257 ezer kártyaalapú igazolványt igényeltek az őstermelők.
Értetlenül fogadta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) a Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (IARC - az Egészségügyi Világszervezet, a WHO szakosodott ügynöksége) új besorolását, amely a húskészítményeket rákkeltő kockázatúnak értékelte; a vörös hús fogyasztását pedig "valószínűleg rákkeltőnek" ítélte.
Nettó 7,77, vagyis bruttó csaknem 10 millió forintot kellene a nemrég elfogadott információs törvény alapján fizetnie az LMP-s Sallai R. Benedeknek, aki közadatkéréssel fordult a Nemzeti Földalaphoz a földpályázatok ügyében.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) semmilyen mértékben és -formában nem ért egyet a termőföld megadóztatásával - közölte az elnökség döntését a NAK pénteken.
A következő uniós ciklusban mintegy 1000 milliárd forint mezőgazdasági támogatásra lehet pályázni, de a forrásokat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) segítségével osztják majd el - közölte Lázár János egy szakmai fórumon. Az agrárkamarának jó néhány minisztériumi feladatot kell átadni, és a politikai érdekképviseletet is át kell vennie a Magosztól - tette hozzá.
Tavaly megtiltották, hogy a gazdák előre, lábon eladják a termést, mert abban kockázat is van. Most úgy engednék ezt újra, hogy a gyakorlatban mégse induljanak be a határidős ügyletek. A gazdák kára így nagybb lesz, mint a hasznuk.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) szeretné, ha az Országgyűlés előtt lévő adótörvények tervezetébe bekerülne a sertés- és baromfihúsok áfájának 5 százalékra csökkentése, ennek érdekében a NAK kész a gyors szakmai egyeztetésre.