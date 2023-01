nepszava.hu;

Egyesült Államok;Wagner;szankciók;bűnszervezet;vagyonzárolás;Jevgenyij Prigozsin;

2023-01-26 18:34:00

Hivatalos: befagyasztották az orosz Wagner-csoport vagyonát

Az Egyesült Államok nemzetközi bűnszervezetté nyilvánította a világ más részein, így Közép-Afrikában is rémtettekkel vádolt magánhadsereget.

Alig egy héttel a Fehér Ház bejelentése után csütörtökön az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma életbe léptette a szankciókat az Ukrajna elleni orosz invázióban jelenleg is részt vevő, háborús bűncselekményekkel, emberi jogi visszaélésekkel vádolt Wagner Csoportot – adta hírül a Sky News. Így hivatalossá vált, hogy nemzetközi bűnszervezetté nyilvánították a Jevgenyij Prigozsin orosz oligarcha által alapított magánhadsereget, befagyasztva annak amerikai vagyonát.

Az amerikai pénzügyi tárca közleménye szerint egy végrehajtói rendelet még további szankciókat is előírt a zsoldosokkal szemben. Az ellenük felhozott vádak súlyosak. – A Wagner-csoport a Közép-afrikai Köztársaságban és Maliban is „súlyos bűnözői tevékenységben vett részt, beleértve a tömeges kivégzéseket, nemi erőszakot, gyermekrablást és fizikai bántalmazást”.

Washington szankciókat vezetett be az oroszországi székhelyű Terra Tech részvénytársasággal és a kínai Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute-tel szemben is, mert a megnevezett cégek szerintük támogatták a Wagner-csoport katonai műveleteit.