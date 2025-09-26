A teljes konszenzus eddigi követelményét felválthatja a minősített többség akarata a döntéshozatalban.
Josep Borrell azzal magyarázta a szokatlan, ám jogilag megalapozott lépést, hogy miután Budapest önként kimaradt az eredeti döntésből, nincs joga szavazni arról, hogy a pénzt mire költsék.
Az Egyesült Államok nemzetközi bűnszervezetté nyilvánította a világ más részein, így Közép-Afrikában is rémtettekkel vádolt magánhadsereget.
Az Orbán-kormány hallgat, a hatóságok egymásra mutogatnak.
A novicsokkal megmérgezett politikusnak még a lakását is lefoglalták, amíg Berlinben kezelték.
A feltöltős bankkártyák szigorúbb szabályozása és a terrorgyanús személyek vagy szervezetek vagyonának zárolása is szerepel a francia kormánynak a terrorizmus finanszírozása elleni fellépés érdekében tervezett intézkedései között, amelyeket Michel Sapin pénzügyminiszter ismertetett hétfőn.
Nem hátrál meg a szocialista Gőgös Zoltán, a Fidesz-kormány viselt dolgairól akkor is el fogja mondani az igazat, ha megpróbálják besározni. Az MSZP elnökhelyettese szerint figyelemelterelés a kabinet akciója és lapunknak "mocskos, szemét bandának" nevezte azokat, akik hadjáratot indítottak ellene.
A Fidesz-kormány hazugságokkal akarja elterelni a figyelmet, arról, hogy most éppen az állami földvagyon ellopására készül, ezért mindenkit próbálnak besározni, aki ez ellen fellép - reagált közleményében Gőgös Zoltán, az MSZP elnökhelyettese a Napi gazdaság cikkére.
Az MSZP szerint a brókerbotrányok áldozatainak kártérítését szolgáló fideszes törvény kiveszi a Quaestor-bankot a zár alá vehető vagyonok köréből, ezért a szocialisták arra kérik Áder János köztársasági elnököt, hogy ne írja alá a parlament által kedden elfogadott jogszabályt.
Az Együtt - a Korszakváltók Pártja szerint a vagyonzárolási törvény egy hatalmas blöff, ami nem rendezi a felelősségi kérdéseket és nem mondja meg, hogy a kormány hogyan kárpótolja a pénzüket elveszítő embereket. Erről Szelényi Zsuzsanna elnökségi tag beszélt.
A Párbeszéd Magyarországért arra kéri Áder János köztársasági elnököt, hogy ne írja alá a vagyonzárolási törvényt – ezt a párt társelnöke mondta kedden.
Az LMP nem támogatja a brókerbotrányhoz kapcsolódó vagyonzárról szóló kormánypárti előterjesztést, mert az szerinte csak arra jó, hogy a Fidesz elmenekülhessen a politikai felelősség elől, arra azonban alkalmatlan, hogy a csalárdul megszerzett vagyon után menjen.
Ügyészi indítvány lesz szükséges a vagyonzároláshoz, és a vagyon zár alá vétele szempontjából vizsgálhatók lesznek azok a tranzakciók is, amelyek a büntetőeljárást megelőző egy évben történtek - ezt tartalmazzák a brókerbotrányok áldozatainak kártérítését szolgáló vagyon biztonságba helyezéséről szóló törvényjavaslatnak a törvényalkotási bizottság által javasolt módosításai.
Nem férhetnek hozzá az Egyesült Államokban levő vagyonukhoz azok a magyar kormányközeli személyek, kormánytisztviselők, akiket most tiltólistára tett az Egyesült Államok - írja a hvg.hu.