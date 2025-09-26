Együtt: a vagyonzárolási törvény egy hatalmas blöff

Az Együtt - a Korszakváltók Pártja szerint a vagyonzárolási törvény egy hatalmas blöff, ami nem rendezi a felelősségi kérdéseket és nem mondja meg, hogy a kormány hogyan kárpótolja a pénzüket elveszítő embereket. Erről Szelényi Zsuzsanna elnökségi tag beszélt.