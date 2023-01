P. L.;

Budapest;Lázár János;Fürjes Balázs;

2023-01-27 16:15:00

Fürjes Balázs Lázár projektleállítására: A politikában és a szerelemben nincs se mindig, se soha

Az államtitkár azt kommentálta, hogy az építési és közlekedési miniszter a Fürjes kedvenc projektjének számító beruházást is indulatos széljegyzettel tarkítva fújta le.

Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára is reagált a Telexnek arra a kiszivárgott listára, amelynek tanúsága szerint Lázár János építési és budapesti beruházások kukázásáért felelős miniszter indulatos széljegyzetekkel tarkítva mintegy 80, nagyrészt fővárosi projekt lezárásáról döntött, sok esetben a szakértői ajánlásokkal szemben.

Egy „SOHA! NEM!” széljegyzet keretében a lefújt fejlesztések közé került Fürjes Balázs egyik kedvenc projektje is, a Városmajor megújítása, aminek ráadásul az NKK szakértői is a folytatását javasolták, mert annak azonnali lezárása a fel nem használt uniós forrás visszafizetési kötelezettségével járna. A volt Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár a lapnak úgy fogalmazott:

Úgy tudni, még az NKK nagyrészt Lázárhoz lojális csapatát is meglepte, hogy a miniszter összesen 8 esetben döntött a beruházás folytatása mellett, 11 esetben pedig a tárcavezető elbizonytalanodására utaltak az odafirkantott jegyzetek.

Lázár János és Fürjes Balázs viszonya egyébiránt sem a legjobb, a korábbi kancelláriaminiszterről pedig az is köztudott, hogy nem éppen szimpatizál a fővárossal, még Tarlós István korábbi főpolgármesterrel is konfliktusai voltak, egyebek között az M3-as metró felújítását is nagy erőkkel fúrta. A most kiszivárgott listára egyébként Lázár csak sajnálkozását fejezte ki a Telexnek, amiért szerinte a lap „a minisztériumból ellopott dokumentumokkal házalóktól szerzi be az információit”, noha ő elmondása szerint mindig, minden kérdés esetében igyekszik rendelkezésre állni.