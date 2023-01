nepszava.hu;

Alec Baldwin ellen egy asszisztens vallomása alapján, de bizonyíték híján emelnek vádat

A hollywoodi filmsztárra és a fegyvermesterre nem csak a gondatlanságból elkövetett emberölést akarják rábizonyítani, hanem azt is, hogy tudták: a forgatáson éles lőszer van a pisztolyban, amely végül kioltotta az egyik operatőr életét.

A bizonyítékok és a tények magukért beszélnek – idézte a Reuters Heather Brewer, annak az új-mexikói ügyészségnek a szóvivője, amelyik bejelentette: kedden emelnek vádat Alec Baldwin világhírű hollywoodi színész és Hannah Gutierrez-Reed fegyverszakértő ellen. Mary Carmack-Altwies kerületi ügyész 15 hónapig vizsgálta a 2021 októberében történt esetet, amikor Baldwin a Rozsda című westernfilm forgatásán véletlenül lelőtte Halyna Hutchins operatőrt, aki belehalt a sérülésébe.

Baldwin az eljárásban végig tagadta a felelősségét, és vallomásában azt mondta, hogy felhúzta a revolvert, de soha nem húzta meg a ravaszt. Azt is hozzátette, hogy Gutierrez-Reed és munkatársai feladata volt, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy a fegyverben nincs éles lőszer. Márpedig volt, de a nyomozás során a rendőrség, az illetékes seriff hivatalának vizsgálata nem tárta fel, hogyan került éles lőszer a Santa Fe melletti forgatásra. Ez azért lehet perdöntő, mert a filmsztárt akár öt évre is elítélhetik, ha az ügyészek a bíróságon meggyőzik az esküdtszéket, hogy nem csupán gondatlanság történt, hanem Baldwin tudta is, hogy éles lőszer van a pisztolyban, mégsem tettek óvintézkedéseket.

A Reuters felidézte, hogy a filmes szakmában irányadó lőfegyverbiztonsági irányelvek szerint a forgatáson résztvevőknek azt kell feltételezniük, hogy a szereplők által használt fegyverekben nincs éles lőszer, hiszen annak használata természetesen tiltott. A felelősség a fegyverhez értő szakembereké. Gutierrez-Reed azt vallotta, hogy ő ellenőrizte a revolvert, hogy csak vaktöltények vannak-e benne, mielőtt azt első asszisztense, Dave Halls átadta volna Baldwinnak, a rendőrségi jegyzőkönyvek szerint „hideg” vagy „töltetlen” szavak kíséretében.

Csakhogy Halls vádalkut köthetett az ügyészséggel, mert még tavaly decemberben az új-mexikói munkavállalói biztonsági ügynökség előtt már azt állította, hogy „a lövöldözést megakadályozhatták volna, ha több időt adnak Baldwin kiképzésére”. Szerinte ugyanis „Baldwin hajlamos volt felhúzni a revolvert, majd meghúzni a ravaszt, hogy kiengedje az elsütőszerkezetet, ahelyett, hogy a hüvelykujjával lassan leengedte volna, amikor a jelenet véget ért”. Mindehhez a fegyvermester, hozzátette, hogy ha a pisztoly használója „nem engedi el lassan az elsütőszerkezetet, jellemző, hogy elsül a fegyver”. Gabrielle Pickle, a film producere szerint minden olyan forgatási napon, amelyen fegyvert használtak, elegendő idő volt a felkészülésre. Alec Baldwin ügyvédje egyelőre nem reagált a fejleményekre.