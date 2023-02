nepszava.hu;

oktatás;Orbán-kormány;Ujhelyi István;uniós pénzek;pedagógusbér-emelés;

2023-02-05 11:49:00

Ujhelyi: Már most is van uniós pénz a tanárok béremelésére

Az EP-képviselő szerint a pedagógusok béremelésére költhető pénz az emberi erőforrás fejlesztési operatív programban van, amelyet nem érint a zárolás.

Már most is van uniós pénz a tanárok béremelésére – írta vasárnapi Facebook-bejegyzésében Ujhelyi István EP-képviselő.

A politikus emlékeztet arra, hogy a „negyedik kétharmaddal és vészhelyzeti rendeletekkel kormányzó hatalom” fokozatosan, végül csak 2025-re tervezi rendezni a pedagógusbéreket, a tanárok átlagkeresete pedig akkor is csak a diplomás átlagbér 80 százalékát érné el.

A kormány által hangoztatott állítással – miszerint a tanárok bérrendezésére az uniós pénz függvényében kerülhet sor – szemben Ujhelyi azt állítja, hogy már most is van pénz a bérrendezésre, csak az nem tartozik a „»nemzeti« kormány prioritásai közé”. Szerinte ez abban is megmutatkozott, hogy a kormány eredeti nemzeti tervében, amelyet először nyújtott be Brüsszelnek a helyreállítási források lehívása érdekében, még egyetlen szó nem volt pedagógus béremelésről és életpályamodellről.

Mint írja, az uniós források oktatásra szánt pénzei (a Horizont és az Erasmus+ büdzsét leszámítva) alapvetően két helyről hívhatóak le: a jelenleg még befagyasztott, úgynevezett helyreállítási alapból, valamint a hétéves uniós költségvetés úgynevezett emberi erőforrás operatív programjából. Előbbiből az eszközbeszerzéseket, tananyagfejlesztéseket, segédeszköz-vásárlásokat lehet alapvetően finanszírozni, a pedagógusok életpálya-modelljére, vagyis a béremelésre viszont utóbbiban van a pénz.

– mutat rá.

Ujhelyi szerint a kormány így megelőlegezhetné a beígért béremelést annak tudatában, hogy az utófinanszírozása ennek az összegnek biztosított. Mint megjegyzi, ez amúgy sem lenne példa nélküli, a kormány ugyanis már a befagyasztott helyreállítási alap pénzeinek a jelentős részét is, mintegy húsz százalékát előre elköltötte:

„A kormány tehát, ha akarná, akkor már most rendezhetné a számlát és kifizethetné a beígért béremelést; vagy még annál is többet. A forrás rendelkezésre áll, bizonyosan nem fog elveszni, egyszerű kormányzati döntés kell hozzá csupán. Nem Brüsszelen, nem az ellenzéken, nem az időjáráson múlik a dolog, kizárólag a teljhatalommal bíró kormányzaton. Ezt egyébként még ők is elismerték egy legutóbbi Kormányinfón, ahol kérdésre válaszolva bevallották: a pedagógusok béremelésére szánt uniós pénzeket valóban nem érintik a befagyasztások. Azt mondták, csak azért nem léptek, mert „óvatosak vagyunk”. Jó poén. Nem óvatosak, hanem cinikusak és arrogánsak” – fogalmaz.