Á. Z.;

Magyarország;Európai Parlament;titkosszolgálat;konferencia;szivárogtatás;

2023-02-07 19:35:00

Egy brüsszeli konferencián kimondták, hogy a magyar titkosszolgálatok az oroszoknak szivárogtatnak

Az Orbán-kormány nagy szolgálatot tett az Európai Uniónak, mert ráébresztette a közösséget, hogy a jogállamiság milyen fontos.

– Lényegében az európai finanszírozás tette lehetővé az Orbán-rendszer kiépülését Magyarországon. Az EU majdnem tétlenül nézte végig, ahogy az uniós források útja mindig ugyanahhoz a körhöz jut, ahogy azt is, hogy ezen finanszírozás mellett építette le Orbán Viktor a jogállamot. Az Európai Unió szeme láttára lett Magyarországból egy olyan ország, amit ma már biztosan nem vennének fel az Európai Unióba – a többi között erről beszélt Karácsony Gergely főpolgármester kedden a brüsszeli városházán, ahol Brüsszel, Prága, Amszterdam, Varsó és Budapest főpolgármesterei gyűltek össze, hogy Didier Reynders európai biztossal közösen konferenciát tartsanak a jogállamiságról. A megbeszélésen az Európai Parlament több szakértőkje és képviselője is részt vett.

Gwendoline Delbos-Corfield, az EP magyarországi ügyekkel foglalkozó jelentéstevője keserűen jegyezte meg a konferencián, hogy Magyarország nagy szolgálatot tett az Európai Uniónak, mert ráébresztette az európai közösséget, hogy a jogállamiság milyen fontos. Ám nagy kérdés, hogy Magyarország, illetve a magyar polgárok mit köszönhetnek majd az EU-nak. Ő attól fél, hogy már késő a magyar folyamatokat megállítani és kétségei vannak azzal kapcsolatban is, hogy lesz-e még az országból európai értelemben vett jogállam.

A francia zöldpárti EP-képviselő ennél erősebb kijelentéseket is tett, a Euronews beszámolója szerint ugyanis egyértelművé tette, hogy a magyarországi fejlemények nem csak a korrupció és a demokrácia szempontjából aggasztóak. Hanem azért is – folytatta –, mert szerinte a magyar szakszolgálatok az oroszoknak szivárogtatnak, ami biztonsági kockázatot jelent. – Szeretnék kitérni a geopolitikai helyzetre, ahol ma Magyarország konkrét veszélyt jelent. Ez nem csak a politikai harcról szól. Nem értem, hogy az Európai Tanácsban a többi tagállam miért nem reagál." Ez egy konkrét veszély. Miért? Először is azért, mert mert van egy hely, Budapest, ahol az orosz befolyás továbbra is létezik. Itt persze nem a városvezetésről van szó. Évek óta tudjuk, hogy a kormány szervei, a titkosszolgálatok az oroszoknak szivárogtatnak – fogalmazott hozzátéve: elképesztő az, hogy az Európai Tanácsban senki nem reagál erre a jelenségre.

A politikus a konferencián külön beszélt arról, hogy mekkora teret nyert Magyarországon a félrevezetés, a manipuláció. Ennek kiépítéséhez pedig mindössze tíz évre volt szükség – tette hozzá.