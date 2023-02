P. L.;

földrengés;mentőcsapat;Szíria;halálos áldozatok;Törökország;

2023-02-08 08:18:00

Szinte az egész világ összefogott a földrengés áldozatainak megsegítésére, de így is egyre csak növekszik az azonosított halottak száma

A Törökországot és Szíriát sújtó, példátlan erejű földrengés halálos áldozatainak száma átlépte a 8400-at.

Egészen rendkívüli nemzetközi összefogás indult a Törökországot és Szíriát sújtó pusztító erejű, 7,8-as erősségű földrengés áldozatainak megsegítésére és további túlélők felkutatására, a humanitárius katasztrófa mértéke azonban még most sem fogható fel igazán. A segélyszervezetek a túlélők elérésével és a sérültek ellátásával kapcsolatos fokozott nehézségekre figyelmeztetnek.

Az azonosított halálos áldozatok száma továbbra is folyamatosan emelkedik, a CNN szerint a legutóbbi adatok értelmében legkevesebb 8424 halottról és közel 40 ezer sérültről tudni. Ebből 5894 halottat és 34810 sebesültet Törökországban azonosítottak, Szíria kormányerők és lázadók uralta részein pedig összesen 2530 halálesetet erősítettek meg és 4654 sebesültet regisztráltak. Többszáz család azonban továbbra is a romok alatt van, így a veszteségek várhatóan nagymértékben emelkednek még.

A világ országai jellemzően pénzt, mentőcsapatokat és felszerelést küldtek a katasztrófasújtotta térségbe. Az Orvosok Határok Nélkül nemzetközi szervezet mintegy 500 tagja dolgozik jelenleg Szíriában, közülük többen szintén elvesztették hozzátartozóikat a földrengésben. A NATO tagállami több mint 1400 fős katasztrófaelhárítási személyzetet küldtek, egy amerikai mentőcsapat várhatóan szerdán landol a törökországi Adanában. A nemzetközi összefogás egészen rendkívüli: segítő erők sora érkezik a legkülönfélébb módokon, a Deutsche Telekom például egy hétig - azaz február 15-éig - ingyenessé tette a Németország, Törökország és Szíria között indított telefonhívásokat és SMS-eket, emellett 1 millió eurót adományoz a térségben dolgozó német segélyszervezeteknek. Mexikó pedig 150 fős mentőegysége mellett útnak indította 16, híresen magas színvonalon kiképzett mentőkutyáját is.

El corazón de nuestro equipo de rescate volando en estos momentos hacia Turquía : pic.twitter.com/fl82LCdJ13 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 7, 2023

A mentési munkálatok folyamatosan zajlanak az AFP hírügynökség egy csodával határos életmentésről is beszámolt: egy újszülött kislányt sikerült kimenteni otthona romjai közül Észak-Szíriában, akinek köldökzsinórja még az anyjához volt kötve, amikor megtalálták. Édesanyja azonban feltételezhetően a szülés után életét vesztette.

A mentésre ugyanakkor a szélsőséges időjárási viszonyok is negatív hatással vannak, ráadásul utórengések továbbra is előfordulnak: az Egyesült Államok földtani intézete szerint a 7,8-as erősségű rengés óta legkevesebb 125 utórengést észleltek, amelyek erőssége 4,0-s, vagy afeletti volt, s bár gyakoriságuk csökken, továbbra is előfordulhatnak 5-ös, illetve 6-os erősségű földmozgások, további fenyegetést jelentve a mentőcsapatokra és a túlélőkre egyaránt.

A humanitárius katasztrófa mértékére vonatkozóan továbbra is csak becslések vannak, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) figyelmeztetése szerint azonban 23 millió ember is érintett lehet valamilyen módon. A segélyszervezetek különösen súlyos állapotokra figyelmeztetnek Szíriában, ahol az ENSZ szerint a lakosság közel 70 százaléka a földrengés előtt is humanitárius segítségre szorult, ráadásul a katasztrófa a segélyszállítmányok célbajuttatását is jelentősen megnehezítette. Azonban a nemzetközi szervezet munkatársai továbbra is igyekeznek minden szállítmányt eljuttatni a rászorulóknak. Az UNICEF a kórházak brutális túlterheltségére figyelmeztetett.