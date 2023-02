nepszava.hu;

földrengés;Szijjártó Péter;Szíria;magyarok;halottak;Törökország;sérültek;túlélők;mentőegységek;

2023-02-08 16:38:00

Már 21 túlélőt, köztük öt gyermeket mentettek ki a romok alól magyar mentők Törökországban

A hétfői földrengés mentési és kutatási munkálataiban segédkező hazai alakulatok száma a reformátusok, valamint a katolikusok szervezésében hétre nőtt.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat, a Baptista Szeretetszolgálat, a Terrorelhárítási Központ és az Életjel Mentőcsoport munkatársai mellett mostanra a Református Szeretetszolgálat csapatai, illetve a Katolikus Karitász felkérésére és támogatásával a Budapesti Önkéntes Mentőszervezet szakemberei is Törökországba érkeztek – jelentette be szerdai Facebook-videójában Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter kiemelte: a helyszínen lévő alakulatok eddig 21 embert, köztük öt gyermeket mentettek ki élve a romok alól.

A tárcának a Népszavához is eljutatott közleményéből kiderült, hogy az immár hét törökországi magyar mentőcsapat összlétszáma 156 fő, a munkájukat pedig 28 kutya segíti. Szijjártó Péter szerint csaknem 60 órával ezelőtt történt a földrengés, s ez már kritikus időszak a túlélők utáni kutatásban. jelenleg is folyamatban van több olyan mentés, ahol a keresőkutyák túlélőt jeleztek, és reméljük hogy a kimentettek száma a következő órákban és napokban is növekedni fog.

Kiderült, az Ankarai Egyetem hungarológiai tanszékének hallgatói és tanárai is önkéntes tolmácsolási szolgálatot ajánlottak fel, ami a mentési munkálatok sikeres koordinálását segítheti. Szijjártó Péter közölte: a Kisvárda és a Ferencváros Törökországban edzőtáborozó korosztályos labdarúgói jól vannak, ahogyan az a tizennyolc magyar állampolgár is, aki a katasztrófa sújtotta területeken tartózkodott.

Mivel a legfrissebb adatok szerint Szíriában is 2500 fölé nőtt a rengés halottainak száma, a külügyi tárca a sérültek egészségügyi ellátásának támogatására 50 millió forintos támogatást adott a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak. A máltaiak mobilklinikákat állítanak fel a katasztrófa sújtotta területeken.