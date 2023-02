P. Szabó Dénes;

zene;lemez;

2023-02-09 15:39:00

Zene és szöveg tekintetében is érettebb lett a Csaknekedkislány zenekar legújabb lemeze, de a fiúk megőrizték a humorukat

Búcsút mondtak a macsó imidzsnek.

Hogy a Csaknekedkislány zenekart szeretik a fiatalok, mi sem bizonyítja jobban, mint a tavalyi Margó Irodalmi Fesztivál, amelyen a rajongók ellepték a színpadot, miközben a csapat a Tihany című számát játszotta. – Ennél visszafogottabb bulira készültünk, a színpadtámadás az én hibám volt. Két bizonytalanul felmászó embernek mondtam, hogy persze, gyertek nyugodtan, de még mindig nem sikerült megszoknom, hogy amit a mikrofonba mondok, azt mindenkit hallja – mesélte lapunknak Csepella Olivér énekes.

A csapatnak amúgy idén sincs nyugta, december vége óta az új lemezüket promózzák a klubturnéjukon, a nemes egyszerűséggel CSNK (Csaknekedkislány) címre keresztelt stúdióalbumot. A friss számok jóval visszafogottabbak, mint a 2020-as Kobraszív dalai, még zene és szöveg szempontjából is érettebbek lettek. Példának okáért a Harag című a szabadság akarásáról szól, a Házasság az együttélés keserédes pillanatairól, a Pánik a félelem megszüntetéséről, a Nincs itt pedig arról, milyen érzés az, ha a szerettünket elvesztettük.

– Szerintem ez a lemez szövegileg, zeneileg és hangszerelés szempontjából is érettebb, mint az előzőek. Ezt nem terveztük előre, de az történt, hogy mi is rengeteget értünk a saját területeinken, és így a zenénk is – mondta Konsiczky Dávid gitáros. Amióta a második albumukat befejezték, ő például számos filmzenét elemzett és szerzett, így ezt a tapasztalatot be tudta építeni a legújabb számokba. A stúdiómunka is tudatosan, komoly előkészületekkel zajlott, ügyelve a hangzásra, nem úgy, mint a kezdetekben, amikor a fiúk még otthon gyakoroltak egy szál akusztikus gitárral.

A banda viszont az utóbbi időben egyre stílszerűbben lép a színpadra. – A kezdettől fogva szerettük összehangolni a fellépő ruháinkat, csak most már megengedhetünk magunknak öt ezüst kezeslábast vagy saját mintás kimonót. A legutóbbi Budapest parkos koncertünkhöz Konsi (Konsiczky Dávid) szerzett egy kis akciófilmes bevonuló zenét, nekem meg régi álmom volt egyedi CSNK mintájú zenekari kötött pulóvert csináltatni – tette hozzá az énekes.

Az új lemezen másrészt megjelentek a politikai témájú számok is, mint A Gólyában ma este vagy az Ábrahám és Izsák. – Az életem visszatérő része a baloldaliság és a politikai aktivizmus, a CSNK-val ki szoktunk állni nekünk fontos ügyek mellett, tüntetünk, gyűjtünk, satöbbi. Amiket zenekarként lehet csinálni, azt hiszem, csináljuk – mondta Csepella. Az énekesnek viszont a politikai számok írása okozta a legtöbb fejtörést, mert el akarta kerülni a tanítós moralizálást. – Nekem nagyon nehéz volt négy sorban kifejezni például azt, hogy: „Szabad akarok lenni, de nem lehetek / csak én szabad nélkületek, / mert a sorsom ezrekébe vegyül. / Nem lehetek szabad én egyedül!”

Infó: Csaknekedkislány: CSNK. 33 perc, Spotify