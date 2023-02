Harsányi György;

Ukrajna;háború;látogatás;szankciók;Egyesült Királyság;katonai kiképzés;fegyverszállítás;Volodimir Zelenszkij;Rishi Sunak;

2023-02-08 20:30:00

A britek az élre lépnek Ukrajna katonai támogatásában

Ukrán pilóták kiképzésének ígéretével Rishi Sunak kormánya utat nyitott azelőtt, hogy Ukrajna fejlett, NATO-szabványú vadászgépeket kaphasson szövetségeseitől. Volodimir Zelenszkij látogatását brit miniszterelnök fegyverszállítások és katonai kiképzések bővítésének ígéretével és több új Oroszország elleni szankció bejelentséével vezette fel. Az ukrán elnök a Westminster Hallban beszédet intézett a brit képviselőkhöz, találkozott Károly királlyal, majd meglátogatta az Egyesült Királyságban kiképzésen tartózkodó ukrán katonákat.

Londfoni látogatáson járt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán. Érkezése előtt a brit miniszterelnök bejelentette, hogy az ukrán fegyveres erőknek nyújtott kiképzési támogatást London a tengerészgyalogosokra és a vadászrepülőgép-pilótákra is kiterjeszti, „biztosítva, hogy Ukrajna olyan hadsereggel rendelkezzen, amely képes megvédeni érdekeit a jövőben is”.

Volodimir Zelenszkij korábban többször is felszólította nyugati szövetségeseit, hogy országának adjanak harci repülőgépeket, ezt azonban eddig mindegyikük elutasította. Az Egyesült Királyság korábban arra hivatkozott, hogy légierejének F-35 és Typhoon típusú repülőgépeihez a kiképzés túl sokáig tartana ahhoz, hogy Ukrajna még az idén hasznukat vegye. Most Rishi sunak egy újságírói kérdésre adott válaszban nem tűnt ennyire elzárkózónak, legalábbis azt mondta, semmi nincs kizárva, ami Ukrajna katonai támogatását illeti.

A brit miniszterelnök ígéretet tett arra is, hogy nagyobb hatótávolságú tűzerőt kínálnak az ukrán haderőnek, ellensúlyozandó Oroszország képességét az ukrán városok elleni légitámadásokra. Egyúttal új szankciókat jelentett be olyan személyek ellen is, akik segítettek Vlagyimir Putyinnak személyes vagyona gyarapításában, valamint olyan orosz cégek ellen, amelyek hasznot húztak a háborúból. Közöttük van Borisz Tyitov, a vállalkozói jogokért felelős elnöki biztos és Viktor Mjacsin, az Aerostart vállalat tulajdonosa, akik London szerint átláthatatlan pénzügyi hálózatokon keresztül Vlagyimir Putyinhoz kapcsolódnak.

Sunak és Zelenszkij rövid találkozót tartott a Downing Streeten az ukrán elnök kíséretében lévő, népes küldöttséggel együtt. Onnan a parlamentbe mentek, ahol Sunak a miniszterelnöki kérdések órájában azt mondta, az egész ház összefogott, hogy kiálljon Ukrajna mellett a fontos pillanatokban, és ... továbbra is ki fogunk állni mellettük”. Keir Starmer, az ellenzék vezetője megerősítette, hogy egységesek Ukrajna támogatásában.

Volodimir Zelenszkij a Westminster Hallban beszédet intézett a brit képviselőkhöz, méltatva, hogy az Egyesült Királyság együtt menetel országával „életünk legfontosabb győzelme” felé. Felszólította a Nyugatot, hogy adjon harci repülőgépeket Ukrajnának, emlékeztetőül pedig átadta Sir Lindsey Hoyle alsóházi elnöknek az egyik ukrán vadászpilóta sisakját, amelyre az volt írva: „Szabadok vagyunk. adjatok stzárnyakat ahhoz, hogy ezt meg is védhessük.” Arra is feszólította az Egyesült Királyságot és a Nyugatot, hogy folytassák a szankciókat, amíg Oroszországot meg nem fosztják a háború finanszírozásának minden lehetőségétől.

Beszédére reagálva egy Twitter-üzenetben Boris Johnson exminiszterelnök is Ukrajna támogatásának növelésére szólította fel a Sunak-kormányt. Az ukrán elnök a Buckingham palotában találkozott III. Károly királlyal, majd Rishi Sunakkal együtt meglátogatta az Egyesült Királyságban kiképzésen tartózkodó ukrán katonákat, akik közül néhány tucatnyian a brit Challenger 2 harckocsik kezelését tanulják.

Volodimir Zelenszkij az este Párizsba utazott, hogy Emmanuel Macron elnökkel tárgyaljon, csütörtökön Brüsszelbe az EU rendkívüli csúcstalálkozójára várják.