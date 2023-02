Á. Z.;

Semmi nincs kizárva – mondta a brit miniszterelnök, amikor arról kérdezték, az Egyesült Királyság hajlandó-e harci repülőgépeket is adni Ukrajnának

Rishi Sunak szerint a brit Challenger 2 harckocsikat néhány hét múlva már be lehet vetni az ukrán harctéren.

Akár harci repülőgépeket is adhat Ukrajnának az Egyesült Királyság – derül ki abból a válaszból, amelyet Rishi Sunak brit miniszterelnök adott egy újságírói kérdésre azon a sajtótájékoztatón, amelyre a londoni látogatáson járó Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel az oldalán állt ki szerda délután.

A kérdés úgy szólt, Rishi Sunak világosan mondja meg, fog-e kapni Ukrajna harci repülőgépeket az Egyesült Királyságtól az Oroszország elleni háborúban, amire a kormányfő azt mondta, országa mindig világosan fogalmazott, amikor a kelet-európai országnak nyújtandó katonai támogatásról volt szó, és semmilyen lehetőség nincs kizárva. Ez válasz volt Volodimir Zelenszkij kérésére is, aki azzal landolt szerdán a brit fővárosban, hogy „szárnyakat” kér Ukrajna szabadágához. Az ukrán elnök ezt nyomatékosította akkor is, amikor a Westminster Hallban beszédet intézett a brit képviselőkhöz, méltatva, hogy az Egyesült Királyság együtt menetel országával „életünk legfontosabb győzelme” felé. Sir Lindsay Hoyle alsóházi elnöknek egy ukrán vadászpilóta sisakját, amelyre az volt írva: „Szabadok vagyunk. adjatok stzárnyakat ahhoz, hogy ezt meg is védhessük.”

Mint korábban kiderült, az Egyesült Királyság 14 Challenger 2 típusú harckocsit küld Ukrajnának. Ezeket Rishi Sunak lözlése szerint szerint néhány hét múlva már a harctéren is be lehet majd.

A brit miniszterelnök hangsúlyozta azt is, hogy folytatni akarják az ukrán katonák kiképzését a NATO-országok által használt fegyvereken és katonai eszközökön. Az Egyesült Királysága eddig hozzávetőlegesen 10 ezer ukrán katona utazott el, hogy kiképezzék, több tucatnyi pedig a közeljövőben megy megtanulni, hogy kezelje a Challenger 2 harckocsikat.

A sajtótájékoztatón Volodimir Zelenszkij a maga részéről köszönetet mondott a támogatásért Rishi Sunaknak és III. Károly királynak is, akivel szintén találkozott korábban. Egy megkapó közjátékban Volodimir Zelenszkij egyébként lelépett a pódiumról a BBC Ukraine tudósítójának a kedvéért aki azzal kezdte a kérdését, hogy nagyon szeretné megölelni az ukrán elnököt, de tudja, hogy nem lehet. – Miért ne lehetne? – kérdezett vissza Volodimir Zelenszkij, aztán simán odament a riporterhez.

Sajtótájékoztató előtt a brit miniszterelnök és az ukrán elnök ellátogatott ukrán katonákhoz a dél-angliai Dorset megyében fekvő Lulworth kiképzőközpontba, és aláírt egy „egységnyilatkozatot” is, de az egyelőre nem világos, hogy ebben valójában mi szerepel.