2023-02-09 14:16:00

A szlovák külügyminiszter közölte, hogy nem fog bocsánatot kérni Magyarországtól

Rastislav Káčer szerint ő nem Magyarországot, nem a magyarokat bírálta, hanem „egy konkrét politikát” .

Rastislav Káčer szlovák külügyminiszter közölte, nem fog „bocsánatot kérni Magyarországtól”, mivel állítása szerint nem az országot és nem a magyarokat bírálta, hanem „egy konkrét politikát”.

Mint arról a Népszava is beszámolt, a tárcavezető pártjának, az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OľaNO) elnöke, Igor Matovič korábbi miniszterelnök és a párt egyik képviselője, Gyimesi György sajtótájékoztatót tartott azután, hogy Rastislav Káčer arról beszélt egy szlovák televíziós műsorban: ha Vlagyimir Putyin hadserege Szlovákia keleti határainál járna, Magyarországnak területi követelései lennének Szlovákiával szemben. Igor Matovič felszólította a külügyminisztert, hogy kijelentései miatt kérjen bocsánatot Magyarországtól. Magyarországon pedig bekérették a szlovák nagykövetet az eset miatt.

Rastilav Káčer Facebook-bejegyzésében azt írta, „nem fog bocsánatot kérni senkitől amiatt, hogy védi hazája érdekeit”.

– fogalmazott.

Káčer egyébként már korábban is összerúgta a port az Orbán-kormánnyal. Decemberben Szijjártó Péternek szólt be, miután a magyar külügyminiszter arról beszélt, a nacionalista megnyilvánulásairól is híres, az egykoron Ján Slota fémjelezte Szlovák Nemzeti Párttal korábban koalícióban lévő Robert Fico „kiérdemli a magyar emberek tiszteletét”. A nagy-magyarországos sállal kapcsolatban undorítónak nevezte Orbán viselkedését, a magyar kormány szankcióellenes érveiről pedig azt mondta, olyanok, mintha „a Kreml kézikönyvéből” olvasnák fel őket.