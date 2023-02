MTI-Népszava;

Magyarország;földrengés;mentőcsapat;Szíria;Törökország;

2023-02-11 14:11:00

Elhagyja szombaton Törökországot a magyar és a nemzetközi mentőcsapatok többsége

Az országos katasztrófavédelmi főigazgatóság Hunor nevű mentőszervezete azonban marad.

Elhagyja szombaton Törökországot a magyar és a nemzetközi mentőegységek többsége – adta hírül az MTI az M1 Híradó alapján.

A Hunor itt marad, és a következő napokban is ellátja a felderítési, kutatási és mentési feladatokat– fogalmazott az M1 helyszíni tudósítója a műsorban.

Lantos Csaba elmondása szerint a magyar mentőcsapat tagjai szinte házról házra járnak, és túlélők után kutatnak. Közölte azt is, hogy a mentőcsapatok egyeztetésén elhangzott, hogy az utóbbi néhány órában nem sikerült senkit élve kiemelni a földrengés után maradt romok alól. Ez – a tudósító szerint – alátámasztja azt a vélekedést, miszerint a katasztrófát követő századik óra után már csodaszámba megy, ha valakit élve találnak. Igaz, mint arról a Népszava is beszámolt, volt olyan gyerek, akit a földrengést követően 119 órával sikerült élve megtalálni, de sajnos már valóban minimális az esélye annak, hogy további túlélőkre bukkanjanak. A hétfői törökországi és szíriai földrengés halálos áldozatainak száma szombatra már meghaladta a 24 ezret.

A tudósító a körülményekkel kapcsolatban elmondta, éjszakánként akár mínusz 6-7 fok is lehet, de mostanra a magyar csapat tábora kiépült, van fűtés, valamint áram. Folyamatosan érkezik az ellátmány is a táborba: az élelem, a víz és az üzemanyag is biztosított.

A Honvédelmi Minisztérium szombaton az állami hírügynökséggel közölte, hogy a tárca katonai sátrakat ajánlott fel a nap folyamán a törökországi természeti katasztrófa következményeinek enyhítésére; az 50 "csapatsátort" Dunaharasztiban adták át a török fél logisztikai munkatársainak.

A nagy stabilitású honvédségi katonai sátrak jellemzője az egyszerű és gyors telepíthetőség, áttelepíthetőség különböző talaj- és szélsőséges éghajlati viszonyok mellett is – írták. Sokrétű felhasználása mindössze a belső berendezésen és kialakításon múlik, így szálláshelyen túl adminisztratív, egészségügyi, vagy akár raktározási feladatok végzésére is használható – tették hozzá. A sátrak összefűzhetőségének köszönhetően a hasznos terület tetszőlegesen sokszorozható. A sátrak – fűtőberendezés telepítésével és matracok elhelyezésével – akár nyolc ember ideiglenes elszállásolására is alkalmasak.