Rónay Tamás;

Kína;Egyesült Államok;léggömb;

2023-02-12 13:25:00

Újabb léggömböt lőttek le, ezúttal Kanadában

Kanada felett is megsemmisítettek egy rejtélyes ballont, bár ez kisebb volt az Egyesült Államokban korábban észleltnél.

Egy nappal azután, hogy egy rejtélyes repülő tárgyat lőttek le Alaszka felett, egy "azonosítatlan tárgyat" is megsemmisítettek Kanada légterében. Ezt Justin Trudeau kanadai miniszterelnök jelentette be szombaton. Egyelőre nem egyértelmű, van-e kapcsolat a nemrégiben az Egyesült Államok felett lelőtt kínai léggömbökkel. Trudeau elmondta, a tárgyat Kanada északnyugati része felett találta el egy amerikai F-22-es vadászgép. Mint a Twitteren jelezte, ő rendelte el az azonosítatlan tárgy megsemmisítést, amely „megsértette a kanadai légteret", hazája szakértői elemzik a tárgyból származó törmeléket.

Az objektum hengeralakú volt, 12 kilométeres magasságban haladt - közölte Anita Anand kanadai védelmi miniszter. Az első megállapítások szerint kisebb volt, mint az a feltételezett kínai kémlelő ballon, amelyet az amerikai légierő egy hete lőtt le Észak-Karolina állam partjainál.

Az Egyesült Államokban fokozott készültség van érvényben az incidenst követően. Pénteken egy másik tárgyat lőttek le Alaszka felett. Az amerikai kormány pénteken azzal indokolta az azonosítatlan tárgy lelövését, hogy veszélybe került a polgári légi forgalom. A repülő tárgyat először helyi idő szerint csütörtök este észlelték - közölte John Kirby, a Nemzetbiztonsági Tanács kommunikációs igazgatója. Joe Biden elnök péntek reggel adta ki a parancsot az objektum lelövésére. Előzőleg az amerikai vadászgépek pilótái megbizonyosodtak arról, hogy a tárgy pilóta nélküli. John Kirby szerint az objektum sokkal alacsonyabban repült, mint a kínai léggömb, amely 18 kilométeres magasságban haladt. A most lelőtt tárggyal ellentétben a léggömb a polgári légiforgalom maximális magassága felett helyezkedett el.

A kanadai légtérben történt incidens mellett helyi idő szerint szombat este ideiglenesen lezárták az Egyesült Államok Montana állama feletti légteret is. Ezúttal azonban vaklármáról volt szó. Egy vadászgépet küldtek ki egy "radaranomália" után, de nem azonosított újabb "objektumot" - jelentette be az Észak-amerikai Légvédelmi Parancsnokság és az Egyesült Államok Északi Parancsnoksága. Az amerikai hadsereg továbbra is figyelemmel kíséri a helyzetet.

A Kanada felett lelőtt repülő tárgy esetében tisztázatlan, hogy honnan érkezett és milyen célt szolgált. Az amerikai kormány szerint körülbelül akkora volt, mint egy kisautó, tehát sokkal kisebb, mint a kínai léggömb, amelyben három busz is elfért volna. A tárgy az első megállapítások szerint nem automatikusan közlekedett.

A léggömb ügyek miatt még feszültebbé vált az Egyesült Államok és Kína viszonya. Bár Joe Biden amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök tavaly novemberben, a G20-ak indonéziai csúcstalálkozójának margóján megállapodtak arról, hogy a viszony normalizálásának jegyében Antony Blinken Pekingbe látogat, a léggömbügy miatt az amerikai külügyminiszter lemondta a bő egy héttel ezelőttre tervezett kínai vizitjét. Az USA azzal vádolja a kínai kormányt, hogy a ballont amerikai katonai létesítmények kémlelésére használja. Peking viszont azt állítja, hogy polgári kutatóballon tért le a pályáról, és "túlreagálásnak" nevezte a lelövését. Az eset az amerikai belpolitikában is komoly vihart keltett. Joe Bident amiatt bírálták a republikánusok, hogy „tétovázott” az ügyben, lassan döntött az első észlelt ballon lelövéséről. Néhány republikánus azonban ezúttal dicsérettel illette az elnököt a gyors intézkedéséért.

Még 2020-ban az amerikai védelmi minisztérium munkacsoportot hozott létre, hogy elemezze "a levegőben tapasztalható megmagyarázhatatlan jelenségeket, amelyek potenciálisan veszélyt jelenthetnek az ország nemzetbiztonságára". Azóta a csoport rendszertelen időközönként - legutóbb néhány hete - jelentéseket tesz közzé "azonosítatlan légi jelenségekről" (UAP). Ebből kiderült, hogy az amerikai hadseregnek nincs magyarázata egyes azonosítatlan repülő objektumok viselkedésére.

Más észleléseket azonban "jelentéktelennek" minősítettek - ezek a levegőben lévő hétköznapi tárgyaknak tulajdoníthatók, például drónoknak, léggömböknek és olyan törmelékeknek, mint a műanyag zacskók - áll a jelentésben. A megmagyarázhatatlan égi jelenségekről szóló jelentések megszaporodtak - áll a közleményben. A Pentagon azonban világossá tette, hogy nem találtak bizonyítékot a földönkívüli életre.