A nyilatkozat az uniós tagállamok destabilizálására irányuló kísérletnek nyilvánítaná, hogy az Oroszországgal szövetséges államból léggömbök hatoltak be Litvánia légterébe.
Szöul arra szólította fel a határmenti területen élőket, hogy semmilyen körülmények között ne érjenek hozzá a csomagok tartalmához.
Az amerikai külügyminiszter ugyanakkor fontosnak nevezte a kommunikációs csatornák és a közvetlen diplomácia fenntartását Kínával.
Újabb súlyos konfliktusforrást jelent a kémléggömb-ügy az Egyesült Államok és Kína viszonyában. Európa eddig elég visszafogott az ügyben, ugyanis mindkét félnek ki van szolgáltatva.
A kommunista diktatúra ráadásul úgy véli, Amerika túlzott reakciót ad akkor, amikor rakétákkal semmisíti meg ezeket az objektumokat.
Kanada felett is megsemmisítettek egy rejtélyes ballont, bár ez kisebb volt az Egyesült Államokban korábban észleltnél.
Az északról a déli légtérbe hatoló lebegő eszköz feltehetően meteorológiai célú volt.
Peking azzal vádolta Washingtont, hogy „túlreagálta” a helyzetet, és „súlyosan megsértette a nemzetközi gyakorlatot”.
Az incidens miatt a Antony Blinken amerikai külügyminiszter lemondta a hétvégére tervezett kínai útját.
A távol-keleti ország külügyminisztériuma szerint a ballont „polgári meteorológia, tudományos célokra használták” és az véletlenül tévedt az amerikai légtérbe.
Katonai vezetők előbb azt fontolgatták, hogy lelövik a ballont, de ezt végül nem tanácsolták Joe Biden amerikai elnöknek, nehogy a lehulló törmelékek bajt okozzanak.