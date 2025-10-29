Egymásnak feszül Kína és az Egyesült Államok, léggömbök hozhatják el a második hidegháborút

Újabb súlyos konfliktusforrást jelent a kémléggömb-ügy az Egyesült Államok és Kína viszonyában. Európa eddig elég visszafogott az ügyben, ugyanis mindkét félnek ki van szolgáltatva.