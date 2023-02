nepszava.hu;

Európai Bizottság;fenntartható fejlődés;akkumulátorgyár;

2023-02-14 13:37:00

Szabadságolások és „egyéb ügyek” miatt nem értek rá elmenni a fideszesek az akkumulátorgyárakról szóló bizottsági ülésre

Többször is elhangzott, nem az akkumulátorgyártással van a baj, más bajok vannak az iparág magyarországi terjeszkedésével.

Határozatképtelen lett az országgyűlés fenntartható fejlődés bizottságának keddi ülése. Ezt a testület LMP-s elnöke, Keresztes László Lóránt kezdeményezte, de - ahogy az várható volt - a fideszesek távol maradtak.

Meghívták az Orbán-kormány képviselőit is, akik azonban különféle indokokra hivatkozva magyarázták távolmaradásukat. Lantos Csaba energetikai miniszter állítólag éppen külföldön van, de a külügytől sem ért rá senki sem.

Az ülésre meghívtak szakértőket is, így a határozatképtelenség kihirdetése után azzal folytatódott az ülés, hogy az ellenzéki képviselők nekik tettek fel kérdéseket, leginkább a vízigénnyel kapcsolatban. Mondandójukból az is kiderült, nem látnak kivetnivalót az akkumulátorgyártásban, azonban kifogásolták azt a módot, ahogy ezt most a kormány tervezi. A WWF Magyarország Alapítvány szakértője is azon állásfoglalásának adott hangot, hogy „nem ördögtől való dolog” az akkumulátorgyártás, azonban nem mindegy, hogyan történik.

Jelezte, el kellett volna készülnie egy környezetvédelmi stratégiai vizsgálatnak, ami azonban elmaradt. A Magyar Akkumulátor Szövetség vezetője - korábbi energetikai államtitkár - pedig kifejtette, elengedhetetlen a zöld átálláshoz az akkumulátoripar. Kaderják Péternek ugyanakkor a fenntarthatóságot illetően merültek fel aggályai.

A Debreceni Egyetem korábbi rektora lapunknak azt mondta,csaknem negyvenszer annyi energiát vesz majd fel a debreceni CATL-üzem, mint amennyi összteljesítményű cellát évente megtermel, és a vízigénye is bővül még.