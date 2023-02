nepszava.hu;

földrengés;Szíria;halálos áldozatok;Törökország;túlélők;életmentés;büntetőeljárások;

2023-02-15 18:21:00

Már 41 ezer felett a törökországi-szíriai földrengés halálos áldozatainak a száma, egy nőt 222 óra múltán húztak ki a romok alól

A WHO képviselői szerint a túlélők egészségügyi ellátása mellett egyre inkább előtérbe kerül a pszichológiai, mentális segítségnyújtás, a török rendőrség pedig egyre több embert tartóztat le pánikkeltés gyanújával.

Kilenc nappal a Törökországot és Szíriát megrázó földrengés és további erős utórengések után a csodával határos módon több túlélőt is kimentettek a romok aló – írja a CNN a török ​​védelmi minisztérium Facebook-videója és posztja nyomán. A mentők, Gölcük hajógyár munkatársai, több mint 212 óra után egy 77 éves nőt szabadítottak ki a romok alól Adiyaman városában. Az Anadolu török ​​állami hírügynökség idős asszonyt, Fatma Güngört családja nagy örömmel fogadta. A török katasztrófavédelem (AFAD) legfrissebb adatai szerint már jóval 41 ezer fölött jár a két országban a halálos áldozatok száma, milliók szorulnak humanitárius segítségre, és arról is beszámoltak, hogy múlt hétfő óta már csaknem 3800 utórengést regisztráltak.

Folyamatosan érkeznek hírek az idő haladtával valóban szenzációsnak tűnő mentésekről Törökország más részeiből is. A TRT Haber török ​​állami televízió szerint szerdán egy másik nőt, a 45 éves Melike Imamoglut 222 óra után szabadították ki egy összedőltház maradványai alól. Kahramanmaras városában. Ugyanott korábban az ott dolgozó mentőcsapatok jelezték, hogy hallják a csapdába esett túlélők hangját. A CNN törökországi munkatársai jelezték, hogy az egyik egység egyszerre három nővér kimentésén dolgozott, róluk egyelőre nincs hír.

Kedden a térségben egy 35 éves nőt, két férfit és egy további nőt is kimentettek, pedig az orvosok szerint ez valóban szokatlan, ahogyan az is, hogy többen éppen a hidegnek a fagyos időnek köszönhetik a túlélést, ugyanis fagypont alatt az emberek vízigénye is csökkenhet. A Szíriából érkező jelentések szerint ugyanakkor a mentési műveletek után egyre inkább a helyreállítás kerül előtérbe és az ENSZ-segélykonvojai folyamatosan érkeznek. A napokban is háromtucatnyi teherautó lépte át a szír határt Bab Al-Salam, illetve a Bab al-Hawa átkelőnél.

A CNN idézi a WHO törökországi képviselőjének, Batir Berdiklicsevnek a megállapítását, amely szerint a közvetlen egészségügyi ellátáshoz hasonlóan egyre égetőbb szükség lesz a lakossági traumák, a pszichológiai és mentális problémák kezelése. – Az emberek csak most kezdik felismerni, mi történt – mondta Berdiklicsev még kedden, hozzátéve, sokan elköltöztek megsemmisült otthonaikból, akiket nehéz elérni.

A földrengés utóéletével kapcsolatos hírként a török ​​rendőrség szerdán azt közölte, hogy letartóztatott 78 embert. A Reuters beszámolója szerint azzal vádolják őket, hogy a közösségi médiában „félelmet és pánikot keltettek a múlt heti földrengésről szóló provokatív bejegyzések” megosztásával. Húsz embert egyelőre előzetes letartóztatásba helyeztek. A török ​​Biztonsági Főigazgatóság szerint eddig 613 személyt azonosítottak „provokatív posztok” miatt. Jogi eljárást 293 ember ellen indítottak, miközben 46 honlapot zároltak. A nyomozók szerint ezeken a weboldalakon „adathalász csalásokkal” a földrengés áldozatainak küldött adományokat próbálták meg ellopni, részben hivatalos intézménynek álcázva.