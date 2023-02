Hatalmas meglepetésre megjelent Kijevben Joe Biden

Á. Z.;

2023-02-20 11:12:00

A látogatás egyértelmű kiállást jelent Ukrajna mellett, amely kap még egy 500 millió dolláros támogatást az Egyesült Államoktól.

Meglehetősen váratlan kijevi látogatásra utazott Joe Biden. Az amerikai elnök a keddi varsói találkozója előtt nézett be az ukrán fővárosba először azóta, hogy Oroszország Vlagyimir Putyin elnök parancsára 2022. február 24-én megtámadta Ukrajnát.

Joe Biden hétfő délelőtt találkozott is Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a történelminek számító látogatás alatt, amely egyértelmű jelzés, hogy a nyugati világ Ukrajna mellett áll az agresszor Oroszország ellen vívott háborúban. Volodimir Zelenszkij már posztolt is a Telegramon a kézfogásukról.

A látogatáshoz időzített amerikai elnöki közleményben Joe Biden az Egyesült Államok megingathatatlan támogatásáról biztosította Ukrajnát. – Csodálatos dolog látni téged – mondta az amerikai elnök, amikor találkoztak, hozzáfűzve, az Egyesült Államokban néhány akadékoskodó republikánus hangon kívül kétpárti támogatás övezi a kiállást Ukrajna mellett.

Volodimir Zelenszkij elnökkel az oldalán azt is bejelentette, hogy a kelet-európai ország kap még egy 500 millió dolláros segélyt benne katonai felszereléssel, lőszerrel, FGM–148 Javelin páncéltörő rakétákkal és tarackokkal. Ehhez az ukrán elnök tette hozzá, hogy tárgyaltak

A politikus ezzel nyilvánvalóan vadászrepülőgépekre gondolt, amelyeket a nyugati hatalmak egyelőre vonakodnak küldeni a kelet-európai országnak.

Arra, hogy tekintélyes vendég érkezik, csak a főváros főutcája, a Krescsatyik, illetve a külügyminisztérium és a Szent Mihály-székesegyház előtti terület hermetikus lezárásából és az ezt kísérő forgalmi dugókból értesülhettek a kijeviek. A környéket katonák és rendőrök őrzik, kora délutánig lezárva is maradt minden.

