Rónay Tamás;

Ukrajna;háború;közvélemény-kutatás;fegyverszállítás;

2023-02-21 14:46:00

Továbbra is többségben vannak az európai államokban azok, akik támogatni kívánják Ukrajnát

Ez az arány azonban folyamatosan apad. Igaz, Moszkva népszerűsége sem nő.

Ha csökkent is a lelkesedés Európában Ukrajna megsegítése iránt, továbbra többségben vannak azok, akik úgy vélik, továbbra is támogatni kell az országot a háborúban. Az Ifop ügynökségnek a Jean Jaurès Alapítvány és a Le Figaro számára néhány európai országban készített felmérése szerint a közvélemény nagyobbára továbbra is egyetért az Ukrajnának nyújtott támogatást illetően, de az öreg kontinens keleti és nyugati része között eltérések mutatkoznak.

A közvélemény-kutatásból kiderül, Lengyelország továbbra is a leginkább elkötelezett amellett, hogy Ukrajnát fegyverekkel segítse Európa: a megkérdezettek 80%-a nyilatkozott így. A további sorrend: Nagy-Britannia (70%), Hollandia (67%) és Spanyolország (60%); a legkevésbé elkötelezett országok: Franciaország (54%), Németország (52%) és Olaszország (49%).

Érdekes megfigyelni, hogy az Ukrajnával szembeni empátia mértéke összhangban van az egyes országok kormányainak diplomáciai aktivizmusával és az ukrán ügy támogatásának intenzitásával. A lengyel és a brit hatóságok különösen aktívak voltak a konfliktus kezdete óta. A lengyelek, akik Ukrajna szomszédai, történelmi tapasztalatból tudják, mit jelent az orosz fenyegetés és terjeszkedés, különösen elkötelezettek Kijev humanitárius, gazdasági és katonai támogatása iránt. Boris Johnson volt brit miniszterelnök ugyanakkor teljesen más célokat követett: belpolitikai pozícióit próbálta megerősíteni az ukránok támogatásával, ami csak ideig-óráig sikerült. Ugyanakkor mindkét utóda, a hamar lemondásra kényszerült Liz Truss és a jelenlegi miniszterelnök, Rishi Sunak is folytatta a „johnsoni” hagyományokat. London volt egyébként az első európai főváros, amelyet Volodimir Zelenszkij elnök felkeresett. Hollandia előkelő harmadik helyezése sem meglepetés, Hága szintén elkötelezett Ukrajna támogatása iránt, a holland kormány például bejelentette, kész harci repülőgépeket szállítani az ukránoknak, míg más európai országok nem lelkesedtek ezért. Ami a spanyolok negyedik helyét illeti: a madridi kormány Leopard 2 harckocsik nagy kontingensét kívánja biztosítani Kijevnek. Ezzel szemben a francia, az olasz és különösen a német vezetés a közelmúltig vonakodott a nehézfegyverek küldését illetően.

Ami Ukrajna megítélését illeti, Kijevet a legkevésbé a németek ítélik meg pozitívan 61%-kal, a legpozitívabban a britek vélekednek róluk 82 %-kal. Oroszország megítélése azonban továbbra is kimondottan rossz. Még az olaszok vélekednek a legpozitívabban Vagyimir Putyin rezsimjéről, itt is az arány mindössze 23%. A legrosszabb az oroszok megítélése nem meglepő módon Lengyelországban, mindössze 9%-os. Bár az európai vélemények tehát nagyobbára hasonlóak, árnyalatnyi különbségek vannak a háború megítélését illetően.

A jelentés felteszi a kérdést, hogy az egyes kormányok vajon a közhangulat alapján döntenek-e Ukrajna intenzívebb katonai támogatása mellett? Nyilván ez országoktól és egyéb tényezőktől is függ. Olaf Scholz német kancellár hezitálását például több tényező határozza meg. Eleve olyan típusú személyiség, aki alaposan megfontolja minden döntését. Másrészt a német szociáldemokraták évtizedeken át párbeszédet kívántak folytatni Oroszországgal, szót akartak érteni a Kremllel. Az SPD ezt a doktrínát csak néhány héttel ezelőtt írta felül új külpolitikai koncepciójával. Harmadrészt Németország helyzete is speciális, bizonyos tekintetben ma is megmaradtak a Kelet- és Nyugat-Németország közötti különbségek, a volt NDK-ban élők kritikusabban tekintenek Ukrajnára és megértőbben az oroszokkal kapcsolatban.

Összességében azonban megállapítható, hogy az „ukrán ügy” népszerűsége fokozatosan csökken Európában, amit kétségtelenül a konfliktus eszkalálódása miatti fáradtság és aggodalom táplál. Franciaországban és Németországban, ahol az Ifop négy felmérést végzett Vlagyimir Putyin csapatai offenzívájának kezdete óta: ezek alapján az Ukrajnáról alkotott jó vélemény folyamatosan csökkent, Franciaországban 82%-ról 64%-ra, Németországban pedig 86%-ról 61%-ra. Ugyanez figyelhető meg Olaszországban is, ahol a kedvező vélemény 80%-ról 62%-ra csökkent. Ez az erózió kevésbé markáns Lengyelországban, bár némi visszaesés itt is tapasztalható a 2022. március elején mért 91%-ról 79%-ra, Spanyolországban pedig a 2022. májusi 80%-ról 74%-ra.

Míg azonban Ukrajna népszerűsége 2022 márciusa óta esett, Oroszország népszerűsége nem javult. Az Oroszországról alkotott kedvező vélemény még Franciaországban is csökkent (21%-ról 16%-ra), Németországban, Lengyelországban és Spanyolországban pedig stabil maradt vagy nagyon enyhén emelkedett. Érdekes módon Olaszországban jelentősebb növekedés figyelhető meg, 2022 márciusában az arány még 13% volt, ami mára 23%-ra nőtt.