Rónay Tamás;

Ukrajna;határozat;ENSZ közgyűlés;

2023-02-20 18:46:00

Új határozattervezet nyújt be Ukrajna az évfordulóra

A háború kitörésének évfordulóján Ukrajna azt szeretné, ha minél több állam elítélné az orosz inváziót.

Szövetségeseivel, köztük Németországgal együtt új határozattervezetet nyújt be szavazásra az ENSZ Közgyűlésébe, amelyről jelenleg is folynak a tárgyalások. New Yorkban azt mondják, hogy a tervezetet szándékosan általánosságban fogalmazták meg, hogy minél szélesebb koalíciót hozzanak létre. A cél az, hogy a korábbi határozatokra építsenek, mint például a 2022. októberi rezolúcióra, amelynél igen sok ország (143 az összesen 193 ENSZ-tagállamból) elítélte az Ukrajna elleni orosz támadást. A New York-i tapasztalatok azt mutatják, hogy minél konkrétabbak a követelések, annál csekélyebb azon államok száma, amelyek támogatják azokat.

Az új tervezet elsősorban a békemegállapodás előmozdítását célozza. Ennek feltétele Ukrajna szuverenitásának, függetlenségének és területi integritásának biztosítása - egyúttal az orosz csapatok kivonása Ukrajna nemzetközileg elismert határai mögül. A határozattervezet szerint az ENSZ alapokmánya értelmében valamennyi tagállam erőfeszítéseit fokozni kell az "átfogó, igazságos és tartós ukrajnai béke alapelveinek" megvalósítása érdekében. Az ENSZ diplomatái szerint azonban nem várható a béketárgyalások végrehajtására vonatkozó részletes terv kidolgozása, mutat rá a Frankfurter Allgemeine Zeitung. A határozatban nem lesz konkrét utalás a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök által a tavaly novemberi bali G-20-as csúcstalálkozón bemutatott tízpontos béketervre sem. New Yorkban attól tartanak, hogy egyes országok, bár elvben elítélik az orosz támadást, szkeptikusak a Zelenszkij által megfogalmazott egyes követelésekkel kapcsolatban, és ezért elutasíthatják a rezolúciót. Ezek között olyan pontok szerepelnek, mint például az Ukrajna számára garanciákat tartalmazó euroatlanti biztonsági rendszer, amelyet az ukrán elnök a tervében követelt. Másfelől számos, már korábbi határozatokban lefektetett követelést a nemzetközi közösség újbóli megszavazásával meg kell erősíteni.

A Közgyűlés következő rendkívüli ülése február 22-én kezdődik. A határozatról várhatóan február 23-án este szavaznak, egy nappal az ukrajnai orosz invázió évfordulója előtt. Az állásfoglalásnak egyértelműen el kell ítélnie a háborúnak a világ nagy részeire gyakorolt negatív következményeit, és kifejezetten fel kell szólítania minden tagállamot, hogy aktívan dolgozzanak a megoldásokon. A következmények közé tartozik az energiaárak emelkedése, az energiahiány és az élelmiszerhiány. Afrikai országok szenvedik meg leginkább az élelmiszerhiányt, közülük sok olyan állam, amely nem szívesen fordul szembe a Kremllel. Az állásfoglalás ezért arra törekszik, hogy megnyerje támogatásukat az orosz agressziós háború elítéléséhez. A határozat lenne a hatodik, amelyet az ENSZ Közgyűlése a háború 2022. februári kitörése óta elfogadna. A 2022. októberi szavazáson, amelyen 143 ország ítélte el, hogy Oroszország a nemzetközi jogot megsértve annektált négy ukrán területet, öt ország szavazott ellene: Oroszország, Fehéroroszország, Szíria, Nicaragua és Észak-Korea. 35 ország tartózkodott, köztük Kína, India, Dél-Afrika és Pakisztán. Két másik állásfoglalás is hasonlóan nagy támogatottságot kapott. Az ENSZ Közgyűlés legutóbbi, 2022. november 14-i, sokkal konkrétabban megfogalmazott szavazása kevésbé volt egyértelmű: mindössze 94 állam szavazta meg azt a határozatot.