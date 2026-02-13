A fővárosi kormányhivatal vezetője éveken át mindent elkövetett, bíróságról bíróságra járt, hogy betartson az ellenzéki országgyűlési képviselőnek.
A határozat az Európai Bizottságot szólítja fel a kifizetések felfüggesztésére mindaddig, ameddig valamennyi jogállamisági kritérium nem teljesül. Emellett sürgeti az Európai Bizottságot, hogy oldja meg, a támogatások eljussanak a magyar lakossághoz a befagyasztások ellenére.
Helyette benyújtottak egy alternatív tervezet, amely nem nevezi Oroszországot agresszornak, és nem ismeri el Ukrajna területi integritását sem.
Hivatalosan adósságrendezést szolgál a támogatás, ám az kérdés, mi köze van mindehhez a szomszédunkban zajló konfliktusnak.
Pedig az erről szóló döntés már május 22-én megszületett.
A cél az, hogy az ENSZ közgyűlésének csütörtöki szavazása ne merüljön feledésbe.
Az egyetem szerint a szenátus csak Kovács Levente megváltozott munkajogi státuszát akarta rögzíteni.
Minden szükséges dokumentumot Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter fog aláírni a kabinet nevében.
Naponta 8 óra termelésre fordítható időt veszít a vállalat.
A megszüntető határozattal csaknem 300 diák és 20 pedagógus került utcára, bár az oktatással is foglalkozó Belügyminisztérium korábban azzal nyugtatta őket, hogy Budapesten „bőségesen van” üres iskolai férőhely.
A Szijjártó Péter vezette külügy válasza azonban hasonlóképp sok sebből vérzik, mint a miniszterelnök parlamenti magyarázata.
A tárca úgy véli, kiemelten fontos elemek hiányoztak a szövegből.
Hadházy Ákos és Novák Előd nemmel szavazott.
A határozat szerint az érintettek a jogszabályok megszegésével szereztek magyar állampolgárságot.
A változtatás oka nem derül ki a határozatból, ahogy az sem, hogy az elmúlt több mint két évben mennyit költöttek el a 9,5 milliárdból.
Kaposvár polgármestere figyelmezteti az esetleges másként gondolkodókat, hogy „csak ezzel garantálható a biztonságos, nyugodt élet, a települések további fejlődése”.
A háború kitörésének évfordulóján Ukrajna azt szeretné, ha minél több állam elítélné az orosz inváziót.
Olaf Scholz német kancelláré után Mark Rutte holland miniszterelnök kabinetje is olyan utasítást kapott a parlamentjétől, hogy csak garanciák esetén szavazza meg a Magyarországnak járó uniós támogatásokat.
Az erősen megkérdőjelezhető hitelességű népszavazást is elítélték.
Nagyon kell a brüsszeli pénz.
A balti ország törvényhozása ezen túl terrorizmust támogató országnak minősítette Oroszországot.
A Magyar Közlönyben megjelent „nyilatkozat” is az uniós testületeket hibáztatja, hogy késnek a helyreállítási pénzek. Van már intézkedési lista is.
A Fidesz szerint csupán bohócokról van szó, így nem szavaztak.
Az átszervezéssel a Nemzeti Közszolgálati Egyetem is jól járt, az Operaház próbacentrumának építését pedig közel 5,5 milliárd forinttal támogatták meg.
A határozat szerint a cél a „közösségi hasznosítás”, továbbá az integrálás a „muzeális intézmények rendszerébe”.
Az atlétikai vb-t 2023-ban szeretnék vendégül látni Budapesten, de döntöttek a nyíregyházi multifunkcionális autó-motor sportaréna létrehozásáról is.
Már hivatalos: minden gigantikus terv ellenére vége az ócsai lakóparknak. A kormány hatályon kívül helyzete 2011-es határozatát a devizahitelesek megsegítését célzó szociális családi ház építési programról - derül ki a legfrissebb Magyar Közlönyből. Minimum 500 házat terveztek felhúzni. De már biztos: marad elzárt kis gettó.
Hiába határolódott el a múlt csütörtöki első szavazáson elfogadott határozattervezettől maga az UNESCO vezérigazgatója, Irina Bokova is, és hiába bírálta azt a december végén leköszönő ENSZ főtitkár, Ban Ki Mun, tegnap a világszervezet Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének Végrehajtó Tanácsa változtatás nélkül elfogadta a Megszállt Palesztina címet viselő határozatot.
Az ukrán parlament kedden határozatban törvényellenesnek minősítette a vasárnap megválasztott orosz törvényhozás alsóházát, az állami dumát, közölte az Uniain ukrán hírügynökség. A határozatot a 450 fős kijevi törvényhozás 264 képviselője támogatta.