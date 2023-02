nepszava.hu;

Orbán-kormány;támogatás;rendelet;Recep Tayyip Erdogan;török iskola;

2023-02-21 08:55:00

A kormány rendelettel segíti a török Maarif Alapítvány erzsébetvárosi iskoláját

Ennek értelmében meghatározták, hogy az iszlamista kötelékekkel vádolt alapítvány iskolájának építésénél nincs szükség településképi szakmai konzultációra, településképi véleményezési eljárásra és építészeti-műszaki tervpályázati eljárásra sem.

Rendelettel segíti a Maarif Alapítvány erzsébetvárosi iskolájának létrejöttét a kormány – derül ki a Magyar Közlönyből, amit a hvg.hu vett észre.

A Hernád utca 52. szám alatti egykori iskola épületét felújítják, hogy oda a tervek szerint a Maarif Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium költözzön be, amely jövő szeptemberben kezdené meg működését. A török kormány által létrehozott alapítvány világszerte több iskolát nyitott már, egyebek között az Ifjúmunkás utcában.

Mint arról korábban a Népszava is beszámolt, számos aggály merült fel a Recep Tayyip Erdoğan török elnökhöz köthető iskolával kapcsolatban, az alapítvány például radikális szervezetekkel is tart fenn kapcsolatot, és volt olyan tanáruk, aki óráján az Iszlám Államot méltatta. Az iskola ügyét korábban a Nemzetbiztonsági Bizottság is vizsgálta.