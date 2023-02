Marnitz István;

Magyarország;Orbán Viktor;évértékelő;energetika;

2023-02-22 09:00:00

Orbán Viktor újra megpróbálta, de nem találta el a az igazságot Magyarország energiahelyzetéről

A kormányfő szombati évértékelőjének közművekkel kapcsolatos tételei leginkább ismét a valósághajlításra mutattak példát.

Nem járulunk hozzá, hogy gáz-, olaj- vagy atomipari szankciókat vezessenek be, amelyek tönkreteszik Magyarországot – fogalmazott évértékelőjén Orbán Viktor.

Ezzel szemben a valóság, hogy az EU vagy nem szankcionálta orosz energiatemékek behozatalát, vagy ha igen, ahhoz - kivételezést kérve vagy anélkül, de - Magyarország is hozzájárult. Az EU-ban december eleje óta a tengeren érkező nyersolaj, ez év február 5-től pedig a késztermék – például dízel – behozatala tilos Oroszországból. Ehhez az Orbán-kormány hozzájárult.

Az első tilalom, tekintve, hogy csövön érkezik az orosz nyersolaj, ránk nem vonatkozik. A most februártól életbe lépő tilalom eleve áttételes káros hatásait a Mol szakértői szerint a hatályba lépés előtt sikerült elhárítani. (Ennek fejében idén a Mol pozsonyi finomítóját a jelenlegi 5 százalékról 66 százalékban nem orosz kőolaj feldolgozására állítják át.)

Egyes uniós tagállamok fűtőanyag-ellátását mondvacsinált okokból éppenséggel Vlagyimir Putyin szüntette meg. (Ezek az országok azóta új beszállítóra váltottak.) Az EU – más fejlett államokkal karöltve - ezen kívül olaj- és gázársapkákról döntött: a területükön működő szállító- és biztosítócégek bizonyos ár feletti orosz olaj-, olajtermék- vagy gázeladási ügyletekben nem működhetnek közre. Szijjártó Péter nyilatkozatai szerint nyersolaj- és gázbeszerzésünket „sikerült” kivonni az általa elvileg is ellenzett intézkedések alól. Hogy ez miért jó, nem tudni: a magyar kormány októbertől csak egy bizonyos árszint feletti halasztott fizetést ért el az oroszoknál. Ráadásul azóta eme korlát kedvező hatását sem értük tetten a külkereskedelmi nyilvántartásokban. Azóta egyébként az energiatemékek piaci árszintje jóval az ársapkák alatt jár. Az orosz nukleáris eszközök behozatali tilalmát eddig csak a döntési jogkörrel nem rendelkező Európai Parlament szorgalmazta – elsősorban az orosz állami atomcég által az orosz hadseregnek nyújtott támogatások miatt. Brüsszeli hírek szerint ugyanakkor a magyar kormány határozott ellenállása miatt a terv nem kerül az Európai Bizottság asztalára. Akad, aki ezt – a kormánypropaganda dacára – a magyar szempontok figyelembe vételeként értelmezi.

A „magyar” Orbán Viktor értelmezésében hangsúlyozottan nem az államot jelenti. Mészáros Lőrinc, a (svájci bejegyzésű) MET vagy az államtól az Alaptörvényben is elválasztott egyetemi alapítványok több százmilliárdos energetikai tulajdonszerzéséről, önleleplező módon, többes szám első személyben beszél, elismerve, hogy e lépések is a kormánystratégia részei.

„A Győr-Szombathely-Veszprém ipari övezet mellé beemeljük a Debrecen-Nyíregyháza-Miskolc háromszöget. Ehhez energia kell, sok energia, annyi, amennyi még sohasem kellett Magyarországon. Ezért erőműveket és vezetékrendszereket fogunk építeni akkor is, ha Brüsszel ebben nem hajlandó szerepet vállalni. Majd lesz más” - fogalmazott Orbán Viktor. Szakértők ezt leginkább a kusza iparstratégia jeleként értelmezik. A Fidesz-KDNP-kabinet energiapolitikájának központjában 2014 óta Paks 2 áll. Pedig szakértők tömegei cáfolták, hogy szükség lenne-e a kockázatok tömkelegét magában rejtő, drága, idejétmúlt, rugalmatlan áramtermelési módra. A kormányfő minapi megjegyzése, miszerint a magyar gazdaság egész más válaszokat adhatna az ukrajnai háborúra – valóságértelmezésében a „szankciós inflációra” – ha a 2014-es terveknek megfelelően már állna Paks 2, igaz. Források

Az is tagadhatatlan viszont, hogy sem Brüsszel, sem Németország nem híve az atomiparnak, így – a tagállamok döntési szabadságának tiszteletben tartása mellett – legalábbis nem siettetik az ilyen beruházásokat. De épp ez az egyik hatalmas, a kivitelezést akár évtizedekkel elnyújtó, kockázati tényező, amivel Orbán vagy nem számolt, vagy ha igen, akkor valójában nem atomerőművet, hanem csak vitát és ellenségeket szeretett volna „telepíteni”. Miközben az Orbán-kormány még abban is megosztott, hogy 2030-ban vagy 2032-ben adnák át az új blokkokat, most energiafaló akkumulátorgyárak idetelepítését szorgalmazzák. Ezek ugyanakkor az áram mellett hatalmas mennyiségű vizet is igényelnek, az egységek átadásakor bizonyosan nem lesz belőlük elegendő.

Míg a szükséges erőművek, évtizedes, átgondolt és következetes stratégiával, de felépíthetők, a felmelegedés közepette vízből csak kevesebb lesz. Ugyanez akadályozhatja a mai paksi atomblokkok további 10-20 éves élettartamhosszabbítását is: a Duna, amely nyaranta már a jelenlegi atomblokkok hűtésére is csak korlátozottan alkalmas, képtelennek látszik több mint kétszer több nukleáris reaktor hűtésére. Nem is beszélve a radioaktív baleset kockázatáról, aminek jelentőségét az Orbán-kormány úgy a jelenlegi atomerőmű élettartamhosszabbítása, mint az új blokkok engedélyezése kapcsán, igen határozottan kisebbíti.

Áramhálózat nem csak akkumulátorgyárakhoz, de például az egyre terjedő napelemek hatékony működéséhez is szükséges. Az Orbán-kabinet az elmúlt 13 év során, a szakma folyamatos figyelmeztetései ellenére, olyannyira elhanyagolta a rendszer fejlesztését, hogy tavaly óta új napelemek nem is csatlakozhatnak. A fejlesztések érdemi megkezdése helyett ugyanakkor a kabinet e tárgyban is inkább Brüsszeltől vár pénzt, ami a jelek szerint - politikai okokból - nem érkezik. Orbán Viktor sértődött kijelentésének, miszerint „akkor lesz más”, egyelőre nincs alapja: a több ezermilliárdos hálózati fejlesztésekre nincs "más" jelentkező.

Ráadásul az energiahatékonyság nagyarányú fokozásával óhatatlanul több energia maradna „másra”.

Bár Lantos Csaba energiaügyi miniszter kinevezésével, a szavak szintjén megtörni látszott a szélerőműépítések 2016 óta tartó, gyakorlati tilalma, a kormányfő azóta sem adja jelét a széllapátokkal szembeni személyes ellenérzései megszűntének, így a szélerőművekkel kapcsolatos, látszólagos enyhülés is csak az EU előtti pávatánc része lehet.

A „brüsszeli szankciókkal” kapcsolatos nemzeti konzultáción a határokon belül élő honfitársaink mintegy 14 százaléka mondott igent a meglehetős irányított kérdéssorra. Az összmagyarságra vetítve a szám ennél is szerényebb. A többieket nem érdekli a téma, ami messzemenőkig nem nevezhető nemzeti egységnek.