Muhari Judit;

Budapest;molesztálás;Újpest;jelentés;gyermekotthon;

2023-02-22 10:06:00

Újpesti gyermekmolesztálás: káros politikusi viselkedés, hiányos vizsgálatok

Az intézmény dolgozóit a belső vizsgálat még bevonta a feltáró munkába, de a fenntartó már meg sem hallgatta őket – áll a szakmai véleményben, amelyet a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete adott ki.

– Kritizálható volt a fenntartó, vagyis az újpesti önkormányzat közreműködése és szerepe, valamint hiba volt, hogy a vizsgálatok kizárólag az intézményvezető felelősségéről szóltak. A többi között ezt állapította meg a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete (SzMME) az „Aranyhíd” Gyermekek Átmeneti Otthonban felmerült szexuális bántalmazás-gyanúval kapcsolatban – tudta meg lapunk. Az SzMME a nagy nyilvánosság előtt zajló, elmérgesedő vita, illetve az otthonvezető megkeresése alapján döntött a vizsgálatról.

A Népszava is megírta: a gyanú szerint tavaly december 11-én szexuálisan bántalmaztak az újpesti intézetben egy kisgyereket. Azt a mai napig egyetlen vizsgálat sem támasztotta alá, hogy ez valóban megtörtént-e, de a belső- és az önkormányzati vizsgálat szerint az intézményvezető, Becker Zita hibázott. Súlyos mulasztással vádolták meg, és azzal, hogy el akarta tussolni az ügyet. Fegyelmivel elbocsátották az állásából. Múlt héten a gyereknek, sőt, a testvéreinek is menniük kellett az intézetből.

Az SzMME egyebek mellett megállapította, hogy az intézményvezetőt a belső- és a fenntartói (önkormányzati) vizsgálat is személyi felelősként nevezte meg, miközben minden más szereplő háttérbe szorult. Az intézmény dolgozóit a belső vizsgálat még bevonta a feltáró munkába, de a fenntartó már meg sem hallgatta őket, az abúzusgyanúban érintett gyereket és testvéreit, illetve a törvényes képviselőjét pedig senki nem kérdezte meg.

Az egyesület vizsgálata arra is rámutat, hogy a gyerekotthonból az önkormányzathoz kerülő információk forrásai maguk a dolgozók voltak, akik „az intézményen belüli eljárástól függetlenül önállóan kommunikáltak a fenntartó felé”. A fegyelmi intézkedés megalapozottságát is megkérdőjelezi az egyesület, és kitér arra, hogy „minden, a gyermekkel kapcsolatba kerülő szakember köteles írásban jelezni, ha bármilyen, a gyermeket érintő, veszélyeztető körülményt észlel”. Ebben a konkrét esetben ez az ügyeletes gyermekfelügyelő dolga lett volna, aki ennek a kötelezettségének nem tett eleget. A vezetői utasítástól függetlenül is gondoskodnia kellett volna a gyerek kórházi elhelyezéséről, ha szükségesnek tartja, ő azonban egy telefonhívással áttette a felelősséget a intézményvezetőre, akinek abban az időpontban távolléte miatt csak korlátozottan álltak rendelkezésére információk.

– A politikusok a gyerek és családja érdekeit is teljes mértékben figyelmen kívül hagyták – hívta fel a figyelmet az egyesület.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a molesztálási ügyben érintett gyereket és testvéreit az édesanya az említett december 11-én este otthonról vitte vissza az újpesti intézetbe. Fürdetéskor jelezte az ügyeletes gyerekfelügyelőnek, hogy a gyerek bőrén kipirosodást lát. A gyerekfelügyelő felhívta az intézményvezetőt, aki nem tartotta szükségesnek az azonnali orvosi beavatkozást, ahogy egyébként az édesanya és az ügyeletes felügyelő sem. Másnap, hétfőn viszont tájékoztatta felettesét a szexuális bántalmazás gyanújáról, bejelentést tett a rendőrségen, és megtörtént a gyermekjóléti szolgálat értesítése. A rendőrség elindította a vizsgálatot, de nőgyógyászati, és pszichológus szakértői vizsgálatra nem tett lépéseket.

Januárban aztán politikai fordulatot vett az ügy. Nagy István, a Fidesz helyi politikusa a nyilvánosság elé vitte a vélt gyermekmolesztálást, és fejeket követelt annak eltussolása miatt. Másnap Trippon Norbert DK-s alpolgármester rendőrségi feljelentést tett, igaz feleslegesen, hiszen a vizsgálat már folyamatban volt. Kiderült az is, az intézetben óriási belső feszültség van, és a vezetők is gyakran váltották egymást az elmúlt években. Becker Zita tavaly augusztus óta vezette az intézményt, de elégedetlen volt néhány alkalmazott munkájával. Egyikőjüktől – aki éppen december 11-én este volt ügyeletes – szeretett volna megválni. Az elbocsátásával kapcsolatos beszélgetés után tört ki egyébként a politikai botrány.