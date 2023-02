Á. B.;

Európai Bizottság;Göd;Samsung gyár;

2023-02-28 19:56:00

Áldását adta az Európai Bizottság, 34 milliárd forintos állami támogatással bővülhet a gödi Samsung-gyár

A brüsszeli testület szerint a projekt regionális fejlődésre gyakorolt pozitív hatásai egyértelműen meghaladják az állami támogatás által előidézett versenytorzulás hatásait.

Az Európai Bizottság megállapította, hogy a Magyarország által a Samsung SDI számára nyújtott 89,6 millió euró (közel 34 milliárd forint) összegű támogatás összhangban áll az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályokkal - olvasható a testület kedden kiadott közleményében.

Ebben emlékeztetnek, hogy a kormány 2018-ban jelentette be az Európai Bizottságnak, hogy 108 millió euró összegű állami támogatást kíván nyújtani a gödi Samsung-gyár bővítéséhez. Egy évvel később részletes vizsgálat indult, annak kiderítésére, hogy az intézkedés összeegyeztethető-e a 2014–2021 közötti időszakra vonatkozó regionális állami támogatásokról szóló iránymutatással. Elsősorban az alábbiakra voltak kíváncsiak:

A vizsgálat arra jutott, hogy a közfinanszírozás nélkül a projektet nem Magyarországon vagy más uniós országban valósították volna meg, hanem egy harmadik országban, mivel nyereségesebb lett volna a Samsung SDI számára ott akkumulátorcellákat gyártani és a készterméket Európába exportálni. A támogatás a szükséges minimumra korlátozódik ahhoz, hogy a Samsung SDI vállalatot a beruházás magyarországi megvalósítására ösztönözze, amennyiben a támogatás nem haladja meg a 89,6 millió eurót. Emellett az eredetileg bejelentett 108 millió euró összegű támogatás meghaladta a beruházások ösztönzéséhez szükséges minimumot, s a regionális beruházási támogatás hozzájárul a munkahelyteremtéshez, valamint egy hátrányos helyzetű régió gazdasági fejlődéséhez és versenyképességéhez.

A fő megállapítás, hogy

Ugyanakkor a gödi Samsung-gyárral kapcsolatban más kételyek is megfogalmazódtak. Mint korábban mi is beszámoltunk róla, több tűzvédelmi előírást is megszegtek az évek során a létesítményben, de mindez nem jelentett akadályt a hivatalos pecséthez. Azzal érvelnek, hogy a későbbiekben újra ellenőriznek és adott esetben megint büntetnek.