Kárász Róbertnél alvászavar és szorongás alakult ki, amiért egy cikkben leírták, hogyan jutnak közpénzek az alapítványához

A bíróság szerint azonban ez maga a pőre valóság, így neki kell a perköltséget is megfizetnie.

Jogerőssé vált a Fővárosi Törvényszék tavaly októberi első fokú ítélete, amelyben alaptalannak minősítette és elutasította Kárász Róbertnek azon keresetét, amelyet a 24.hu kiadója, a Central Médiacsoport ellen indított.

Az ATV korábbi műsorvezetője - aki jelenleg az állami média kreatív igazgatója - jó hírneve megsértése miatt indított polgári pert, miután a portál egy közérdekű adatigénylés nyomán megírta, hogyan érkeztek közpénzek a műsorvezető jótékonysági alapítványán keresztül saját cégébe a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alapítványától. Egy korábbi cikkben pedig arról számoltak be, hogy az alapítvány pontosan mire is költötte a pénzt.

Kiderült, hogy a pénzből egy kisebb tévéstúdiót is berendeztek. A médiaszemélyiség azt kérte, hogy a bíróság ítéljen meg neki kétmillió forintnyi sérelemdíjat. Azzal érvelt, hogy a 24.hu megsértette a műsorvezető jó hírnevét a cikk címével, illetve a cikkben szereplő „Vajon Kárász magánvagyona mennyivel gyarapszik ettől a nemes ügytől?” kérdéssel. Egyúttal kifogásolta azt is, hogy megírták, közpénzből rendezett be magának egy tévéstúdiót. Érvelése szerint „személye közismert, foglalkozása és civil tevékenysége körében pedig elengedhetetlen a hitelesség és a megbízhatóság.” Ráadásul azzal is megpróbált hatni a bíróságra, hogy keresetében azt is megírta,

Azonban a bíróság a keresetet elutasította, mondván, a cikkben nem szerepelnek valótlan tényállítások, sem pedig hamis színben feltüntetett valós tények. Az ítéletben kitérnek arra is, hogy az alapítvány saját honlapján is tudatta azt egy nyilatkozatban, hogy közpénzmilliókból tévéstúdiót rendezett be.