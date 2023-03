Gy. D.;

Oroszország;diplomácia;Északi Áramlat;Nyugat;leállítás;

2023-03-03 22:09:00

Oroszország lezárja az Északi Áramlat vezetékeket

A terveket ismerő két forrás a Reuters hírügynökségnek azt mondta, Moszkva csekély esélyt lát a Nyugattal való kapcsolatok javulására a belátható jövőben.

Lezárja az Északi Áramlat gázvezetékeket Oroszország – jelentette pénteken a Reuters hírügynökség.

A két-két vezetékből álló Északi Áramlat 1-et és Északi Áramlat 2-t az orosz állami tulajdonban lévő Gazprom építtette annak érdekében, hogy évente 110 milliárd köbgázt tudjanak exportálni Németország számára.

Mint arról a Népszava is beszámolt korábban, a négyből három vezeték károkat szenvedett szeptemberben máig ismeretlen eredetű robbanásokban, az Északi Áramlat 2 egyik vezetéke azonban érintetlen maradt (mindazonáltal többször is elhangzottak olyan állítások, miszerint a vezetékeket szándékosan felrobbantották, van, aki szerint az Egyesült Államok, igaz, erre körülbelül semmiféle bizonyíték nem létezik). Igaz, az Ukrajna elleni orosz invázió miatt Németország be sem indította az Északi Áramlat 2-t.

A Gazprom korábban azt közölte, műszakilag lehetséges a kárt szenvedett vezetékek megjavítása, terveket ismerő két forrás azonban a Reuters hírügynökségnek azt mondta, úgy tűnik, erre nem lesz szükség, mivel Moszkva csekély esélyt lát a Nyugattal való kapcsolatok javulására a belátható jövőben.