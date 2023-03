Népszava-MTI;

Egyesült Államok;Fehér Ház;Joe Biden;Donald Trump;elnökválasztási kampány;harmadik világháború;orosz-ukrán háború;CPAC;

2023-03-05 11:54:00

Trump ígéri, véget vet az orosz-ukrán háborúnak, ha megválasztják

A volt amerikai elnök gőzerővel fordult rá szombati beszédében a jövő évi választási kampányra, és közölte, hogy utódja, Joe Biden gazember, akit ki fog lakoltatni a Fehér Házból.

Harmadik világháború lesz, ha valami nem történik gyorsan. Én vagyok az egyetlen jelölt, aki megígérheti: megakadályozom a harmadik világháborút, és mielőtt megérkeznék az Ovális Irodába, véget fogok vetni az Oroszország és Ukrajna közötti katasztrofális háborúnak is - idézte a The Guardian Donald Trump a CPAC-on elmondott beszédének legfőbb állításait. A 2020-as bukása után most ismét a Fehér Házba készülő volt amerikai elnök, a Republikánus Pártban megmaradt híveit próbálta feltüzelni.

Trump teóriája szerint Oroszország, pontosabban Vlagyimir Putyin az Egyesült Államok 2021 augusztusi elhibázott afganisztáni kivonulása miatt döntött Ukrajna megszállása mellett. Ugyanakkor az újbóli elnökké választásához vezető úton a pártját kell meggyőznie, hogy valóban ő lenne a nyerő 2024-ben, ezért a beszédének nagy részében a jelenlegi elnököt és a demokratákat legazemberezte, és azt üzente, hogy ha mellé állnak, akkor együtt „kiűzik a háborús uszítókat, a globalistákat, a kommunistákat, elűzik az álhírmédiát és megverik a demokratákat”.

– szította tovább a feszültséget.

Donald Trump a Joe Biden vezette kormányzatot az Egyesült Államok történetének legkorruptabbjának, az elnököt és fiát, Hunter Bident bűnözőknek, a mostani ciklust pedig az ország történetének legveszélyesebb időszakának nevezte. Ezzel együtt saját pártjának korábbi meghatározó politikusait is élesen szidalmazta:

A marylandi rendezvényen megjelent hívei, köztük a Brazíliában hozzá hasonlóan megbukott, és zavargásokat szító volt elnök, Jair Bolsonaro, aki a felelősségre vonás elől az Egyesült Államokba menekült, „még négy év” felkiáltásokkal éljenezte Trumpot, aki nem csak azt ígérte meg, hogy újra „naggyá teszi” Amerikát, hanem arról biztosított mindenkit, hogy a bevándorlók ellen további falakat épít, megerősíti a határőrséget, felgyorsítja a kitoloncolásokat, de harcolni fog a szülők jogaiért, hogy ők választhassák meg az iskolák vezetőit, és minden a Biden-adminisztráció idején született jogszabályt eltöröl, „amely lehetővé teszi a gyerekek nemváltó beavatkozásait”.

– mondta végül fenyegetően a volt elnök.

Mint kiderült azonban, nem mindenki örült Trump kampánynyitónak szánt fellépésének, párton belüli riválisai közül Nikki Haleyt, az ENSZ korábbi nagykövete is kitart amellett, hogy elindul az előválasztáson, a legesélyesebbnek tartott kihívója, Florida kormányzója, Ron DeSantis pedig „kilépett a CPAC-ből”, és Kaliforniába ment, hogy találkozzon a támogatóival.