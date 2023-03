Juhász Dániel;

oktatás;Orbán-kormány;Európai Bizottság;kuratórium;alapítványok;Erasmus+ program;

2023-03-05 15:01:00

Ezekkel a nevekkel bővülhet az egyetemi kuratóriumokból távozó fideszes politikusok listája

Az Európai Bizottság javaslata értelmében a miniszterek és államtitkárok után további kormánypárti politikusoknak kellene távozniuk az egyetemi kuratóriumokból.

Köztük van Süli János fideszes parlamenti képviselőnek, aki jelenleg a Dunaújvárosi Egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumának elnöke. A Szegedi Tudományegyetemen Trócsányi László, a Fidesz európai parlamenti képviselője kényszerülhet távozásra a kuratóriumból, az Állatorvostudományi Egyetemen pedig Bajkai István és Fazekas Sándor fideszes országgyűlési képviselők. A Neumann János Egyetemen búcsút inthet kuratóriumi elnöki megbízatásának Lezsák Sándor, az Országgyűlés fideszes alelnöke is. Érintett lehet továbbá Schanda Tamás, Novák Katalin köztársasági elnök kabinetfőnöke és a KDNP alelnöke, valamint Mészáros József, a KDNP pártalapítványának vezetője is, mindketten a Nyíregyházi Egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumának tagjai.

Gulyás Gergely kancelláriaminiszter egy hónapja, február 9-én jelentette be, hogy február 15-étől minden, az egyetemi vagyonkezelő alapítványok kuratóriumaiban ülő miniszter, így Varga Judit, Varga Mihály, Lantos Csaba, Lázár János, Nagy István, Szijjártó Péter, Navracsics Tibor is lemondott a vagyonkezelői alapítványok kuratóriumainak éléről. Gulyás akkor úgy fogalmazott: „Azt várjuk, hogy minden kormányzati tisztviselő járjon el így, tehát ez vonatkozik az államtitkárokra, helyettes államtitkárokra, közigazgatási államtitkárokra, miniszteri biztosokra, kormánybiztosokra”.

A lista viszont jelentősen bővülhet az említett neveken túl is. Amennyiben a pártpolitikusok mellett az állami intézmények tisztviselői is bekerülnek ebbe körbe, távozásra kényszerülhet a Pannon Egyetem kuratóriumának éléről Birkner Zoltán, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke, akit nem sokkal Navracsics Tibor miniszter lemondása után neveztek ki kuratóriumi elnöknek. Hasonló sors várhat a Neumann János Egyetemen kurátorkodó Bánkuty Tamás Józsefre, a Magyar Nemzeti Bank munkatársára és Csizmadia Norbertre, a Magyar Nemzeti Bank Pallas Athéné Domus Meriti Alapítványának kuratóriumi elnökére, és Kovács Erikára, a Magyar Nemzeti Bank Békéltető Testületének elnökére (Miskolci Egyetem) is.

Az elmúlt hetekben egyébként már többen lemondtak kuratóriumi pozícióikról kormányzati tisztségeik javára, így tett Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár és Pacsay-Tomassich Orsolya, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Magyar Diplomáciai Akadémiáért és a Stipendium Hungaricum Programért felelős államtitkára (Dunaújvárosi Egyetem), György László kormánybiztos (Budapesti Corvinus Egyetem), Schmidt Ádám miniszterelnöki tanácsadó.

Ugyanakkor voltak, akik inkább kormányzati pozíciójukat hagyták ott, hogy maradhassanak az egyetemi kuratóriumokban, ilyen volt Guller Zoltán és Wáberer György (Budapesti Gazdasági Egyetem), Bedros J. Róbert (Semmelweis Egyetem), és Szili Katalin (Pécsi Tudományegyetem).